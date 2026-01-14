Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Рекордьорът на Испания на 800 метра Мохамед Атауи стартира сезона си в Антекера

Рекордьорът на Испания на 800 метра Мохамед Атауи стартира сезона си в Антекера

  • 14 яну 2026 | 14:33
  • 227
  • 0
Рекордьорът на Испания на 800 метра Мохамед Атауи стартира сезона си в Антекера

Испанският рекордьор в бягането на 800 метра Мохамед Атауи ще открие своя състезателен сезон на турнира в зала в Антекера на 17 януари.

Надпреварата, част от веригата World Athletics Indoor Tour Challenge, ще даде първоначална представа за формата и подготовката на атлета, който през последните години се утвърди като постоянен претендент за медали на международната сцена.

През изминалите няколко години 24-годишният Атауи успешно осъществи прехода си при мъжете, спечелвайки сребърен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024 и заемайки пето място на Световния шампионат през 2025 г.

На предстоящото Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам между 10 и 16 август испанецът ще се стреми да подобри представянето си и да се бори за златото.

След разочароващ сезон в зала миналата година, Атауи ще се надява на по-силен старт на годината с възможност да се състезава на Световното първенство в зала в Торун от 20 до 22 март.

През 2025 г. той спечели титлата на 1500 метра на националния шампионат на Испания в зала, но в предпочитаната си дисциплина – 800 метра – остана едва осми.

Впоследствие той участва на Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025 на 1500 метра, но не успя да премине сериите, с което приключи сезона си на закрито.

Атауи намери своето изкупление през летния сезон, като постави множество рекорди на турнири, включително и шампионатен рекорд на Европейския отборен шампионат по лека атлетика в Мадрид. Атауи достигна и до финала на 800 метра на Световното първенство в Токио, където завърши пети.

Тази година той се надява тази възходяща линия да продължи, докато търси реванш за пропуснатия сезон в зала от миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Фемке Бол: Има голяма вероятност никога повече да не бягам 400 м/пр

Фемке Бол: Има голяма вероятност никога повече да не бягам 400 м/пр

  • 14 яну 2026 | 13:32
  • 437
  • 0
Магучих се цели в историческа пета победа в Банска Бистрица

Магучих се цели в историческа пета победа в Банска Бистрица

  • 14 яну 2026 | 13:18
  • 1568
  • 1
Нов успех за Сияна Бръмбарова в началото на годината

Нов успех за Сияна Бръмбарова в началото на годината

  • 14 яну 2026 | 11:57
  • 384
  • 0
Топатлети отличени на "Годишните награди на бегаческото общество"

Топатлети отличени на "Годишните награди на бегаческото общество"

  • 14 яну 2026 | 11:20
  • 475
  • 1
Оманяла обясни професионалните си съображения преди евентуално състезание с IShowSpeed: Аз не съм инфлуенсър

Оманяла обясни професионалните си съображения преди евентуално състезание с IShowSpeed: Аз не съм инфлуенсър

  • 13 яну 2026 | 20:07
  • 1850
  • 0
Прескод твърди, че няма да взима допинг за Enhanced Games

Прескод твърди, че няма да взима допинг за Enhanced Games

  • 13 яну 2026 | 19:55
  • 750
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 38475
  • 124
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 8371
  • 14
Лудогорец 0:1 Ракув, поляците откриха от дузпа

Лудогорец 0:1 Ракув, поляците откриха от дузпа

  • 14 яну 2026 | 15:02
  • 2253
  • 2
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 17989
  • 11
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 27742
  • 17
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 16998
  • 8