Рекордьорът на Испания на 800 метра Мохамед Атауи стартира сезона си в Антекера

Испанският рекордьор в бягането на 800 метра Мохамед Атауи ще открие своя състезателен сезон на турнира в зала в Антекера на 17 януари.

Надпреварата, част от веригата World Athletics Indoor Tour Challenge, ще даде първоначална представа за формата и подготовката на атлета, който през последните години се утвърди като постоянен претендент за медали на международната сцена.

През изминалите няколко години 24-годишният Атауи успешно осъществи прехода си при мъжете, спечелвайки сребърен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024 и заемайки пето място на Световния шампионат през 2025 г.

На предстоящото Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам между 10 и 16 август испанецът ще се стреми да подобри представянето си и да се бори за златото.

След разочароващ сезон в зала миналата година, Атауи ще се надява на по-силен старт на годината с възможност да се състезава на Световното първенство в зала в Торун от 20 до 22 март.

През 2025 г. той спечели титлата на 1500 метра на националния шампионат на Испания в зала, но в предпочитаната си дисциплина – 800 метра – остана едва осми.

Впоследствие той участва на Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025 на 1500 метра, но не успя да премине сериите, с което приключи сезона си на закрито.

Атауи намери своето изкупление през летния сезон, като постави множество рекорди на турнири, включително и шампионатен рекорд на Европейския отборен шампионат по лека атлетика в Мадрид. Атауи достигна и до финала на 800 метра на Световното първенство в Токио, където завърши пети.

Тази година той се надява тази възходяща линия да продължи, докато търси реванш за пропуснатия сезон в зала от миналата година.

Снимки: Imago