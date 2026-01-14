Фемке Бол: Има голяма вероятност никога повече да не бягам 400 м/пр

Само седмици след като успешно защити световната си титла на 400 метра с препятствия, Фемке Бол обяви, че ще се пренасочи към бягането на 800 метра. Сега тя разкри, че е малко вероятно да се състезава отново в коронната си дисциплина и че това решение е дългосрочен ангажимент, въпреки че все още не знае кога ще бъде първият ѝ старт.

Въпреки това нейният треньор Лоран Мюли наскоро предположи, че първата ѝ поява на новата дистанция може да се състои още през "февруари или март“.

С наближаването на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. (10-16 август) е възможно да видим Бол в опит да продължи серията си от медали, но в нова дисциплина.

"Има голяма вероятност никога повече да не бягам 400 метра с препятствия“, заяви Бол пред NOS. "Мисля, че това винаги е вариант, но планът е наистина да мога да направя много добро бягане на 800 метра.“

"Неизвестното е нещо много вълнуващо, но и много забавно. 400-те метра с препятствия бяха голямо предизвикателство. Но с всичко, което постигнах, придобих и увереността да се осмеля да предприема такава стъпка.“

"Не се страхувам от провал на пистата. Не живея в приказка. Илюзия е, че мога веднага да се състезавам с най-добрите на 800 метра и да побеждавам.“

"Това ще отнеме време; просто трябва да видя дали ще стигна дотам.“

Трите месеца след прехода към средните дистанции се оказаха предизвикателство за Бол, но най-вече защото ѝ се налага да се учи да бяга по-бавно.

"По-бавно, напоследък чувам тази дума много често“, каза Бол. "По-бавно, по-бавно!“

Докато 400-те метра с препятствия са дълъг спринт, на Бол ѝ се налага да се адаптира към по-аеробна тренировъчна програма – голяма промяна спрямо предишните ѝ анаеробни, експлозивни тренировки.

"Сега бягам от 40 до 55 км на седмица“, сподели тя от тренировъчния си лагер в Стеленбош. "Това е много повече, отколкото правех преди, но други биха го сметнали за твърде малко.“

"Понякога се чувствам сякаш вървя назад. Това беше и нещо, което очаквах с нетърпение – да мога да бягам много. Винаги съм си мислила, че това ще е нещо за след кариерата ми.“

"Едно бягане тук, в Южна Африка. Или когато бях в Германия за Коледа, също ми харесваше да правя обиколки там.“

"Намирам го за добро и в ментално отношение, за да си отвлека мислите. И е хубаво да имам напълно нов подход.“

С бързото напредване на сезона в зала и погледа към състезанията на открито, Бол ще се стреми да се конкурира с най-добрите на първенството в Бирмингам през 2026 г.

Там тя вероятно ще трябва да се изправи срещу британския дует в лицето на олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън и световната сребърна медалистка Джорджа Хънтър Бел, но Бол е уверена, че именно скоростта ѝ ще бъде нейното силно оръжие срещу конкурентките.

Снимки: Gettyimages