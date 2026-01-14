Магучих се цели в историческа пета победа в Банска Бистрица

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих ще се стреми към историческа пета победа на турнира за скок височина в Банска Бистрица, част от Световния атлетически тур на закрито (категория "сребро“), на 24 февруари.

Миналата година украинката преодоля 2.01 м за четвъртия си триумф, с което изравни рекорда за най-много победи в състезанието, споделян от шведа Щефан Холм и рускинята Мария Ласицкене. Сега обаче Магучих има шанс да стане едноличен рекордьор с пета победа следващия месец.

Украинката, която държи рекорда на състезанието с 2.06 м от 2021 г., ще трябва да се пребори със силна конкуренция, за да спечели петата си титла. Сред съперничките ѝ са световната шампионка от 2022 г. Елинор Патерсън от Австралия и световната бронзова медалистка Ангелина Топич от Сърбия, които са победителки в Банска Бистрица съответно през 2022 г. и 2024 г.

В списъка с участнички при жените са още британската рекордьорка Морган Лейк, бронзовата медалистка от европейско първенство на закрито Енгла Нилсон от Швеция, както и финалистките от световни първенства на открито Елена Куличенко от Кипър, Мерел Маес от Белгия и Имке Онен от Германия. Към тях се присъединява и действащата европейска шампионка до 20 години Лилиана Батори от Унгария.

При мъжете южнокореецът Сан-Хьок У ще се бори за четвъртата си победа в Банска Бистрица от 2022 г. насам.

Световният сребърен медалист ще се изправи срещу силни опоненти, включително световния бронзов медалист Ян Щефела от Чехия. Той ще се опита да стане първият европейски победител в мъжката надпревара след Джанмарко Тамбери през 2021 г., както и да последва стъпките на своя треньор Ярослав Баба, който спечели турнира през 2005 г.

В мъжкото състезание ще има и силно италианско присъствие с участието на Марко Фасиноти и бронзовия медалист от европейско първенство на закрито Матео Сиоли. Конкуренцията се допълва от кубинеца Луис Енрике Саяс и ветерана Доналд Томас от Бахамите, световен шампион от 2007 г.

Рекордите на турнира в Банска Бистрица се държат от Ярослава Магучих с 2.06 м (2021 г.) и от катареца Мутаз Есса Баршим с 2.40 м (2015 г.).

През 2026 г. турнирът в Банска Бистрица ще стане част от веригата 'What Gravity Tour', основана от Баршим. Освен състезанието в Доха, сериите включват и турнир в Хайлброн, Германия.

Снимки: Imago