Владимир Николов представя книгата си "Високо" пред публика в Силистра

Един от най-успешните български волейболисти – Владимир Николов, ще се срещне с почитателите си в Силистра. Събитието е насрочено за утре във физкултурния салон на Професионалната гимназия по стопанско управление и администрация „Атанас Буров“, съобщиха за БТА организаторите на проявата от местния волейболен клуб „Доростол“.

По време на срещата Николов ще представи автобиографичната си книга „Високо“. В нея спортистът разказва личната си история и уроците, научени по пътя към върха. Изданието проследява над трийсетгодишната му кариера – от първите стъпки в спорта до годините му като капитан на националния отбор и президент на Волейболен клуб „Левски“.

Съавтор на книгата е журналистът Виолета Цветкова. Тя определя проекта като откровен портрет на спортиста. По думите ѝ, в хода на срещите си с него той постепенно е разкрил автентичния си образ, с достойнствата и слабостите си, едновременно спонтанен и на пръв поглед затворен, но в същото време чувствителен човек, дълбоко привързан към семейството си и към волейболната игра.

Посетителите ще имат възможност лично да зададат въпросите си на Владимир Николов, да се снимат с него и да получат книга с личен автограф, обещават организаторите.