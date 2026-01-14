Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Владимир Николов представя книгата си "Високо" пред публика в Силистра

Владимир Николов представя книгата си "Високо" пред публика в Силистра

  • 14 яну 2026 | 13:06
  • 104
  • 0
Владимир Николов представя книгата си "Високо" пред публика в Силистра

Един от най-успешните български волейболисти – Владимир Николов, ще се срещне с почитателите си в Силистра. Събитието е насрочено за утре във физкултурния салон на Професионалната гимназия по стопанско управление и администрация „Атанас Буров“, съобщиха за БТА организаторите на проявата от местния волейболен клуб „Доростол“.

По време на срещата Николов ще представи автобиографичната си книга „Високо“. В нея спортистът разказва личната си история и уроците, научени по пътя към върха. Изданието проследява над трийсетгодишната му кариера – от първите стъпки в спорта до годините му като капитан на националния отбор и президент на Волейболен клуб „Левски“.

Съавтор на книгата е журналистът Виолета Цветкова. Тя определя проекта като откровен портрет на спортиста. По думите ѝ, в хода на срещите си с него той постепенно е разкрил автентичния си образ, с достойнствата и слабостите си, едновременно спонтанен и на пръв поглед затворен, но в същото време чувствителен човек, дълбоко привързан към семейството си и към волейболната игра.

Посетителите ще имат възможност лично да зададат въпросите си на Владимир Николов, да се снимат с него и да получат книга с личен автограф, обещават организаторите.

