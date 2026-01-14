Популярни
  Нов успех за Сияна Бръмбарова в началото на годината

  14 яну 2026
Сияна Бръмбарова спечели титлата при девойките под 20 години на националния шампионат по многобой в зала, който бе възобновен от новия председател на БФЛА Георги Павлов. Така талантливата състезателка на Енерджи – Пловдив записа втори успех за годината, след като на турнира “Академик” ден по-рано триумфира в коронната си дисциплина скок на дължина с 6.35 метра, покрит норматив за участие на световното първенство за девойки под 20 години в Юджийн (САЩ) през лятото.

Сияна започна с 8.78 на 60 м с препятствия и 1.76 на скок височина. 18-годишната пловдивчанка записа 10.54 на гюле, а на скок на дължина постига 5.92 след два фаула. В последната дисциплина 800 м Бръмбарова взе най-малко точки – 332 с постижението си 3:03.68.

Така тя спечели златото с 3602 точки или повече от 700 точки преднина пред втората Ема Костадинова (Атлетика 2012 – Велико Търново) – 2877 и третата Биляна Стефанова (Спринт 2020 – Велико Търново) – 2750.

Костадинова и Стефанова набраха най-много точки на 60 м с препятствия съответно с 9.66 и 9.86.

Сияна получи лавров венец на почетната стълбичка от майка й Любомира Бръмбарова, която е нейна треньорка и председател на комисията по многобой към БФЛА.

atletikabg.com

