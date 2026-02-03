Зимна спортна вихрушка завършва с олимпийска мечта за бивша спринтьорка

Ашли Нелсън все още не може да повярва, че нейната вихрена авантюра в зимните спортове е завършила със селекция за Олимпийските игри. Бившата лекоатлетка е била на прага на отказване от спорта, след като не успява да се класира за Олимпиадата в Париж 2024, но едно телефонно обаждане променя живота ѝ.

Нейната колежка от леката атлетика Адел Никол, която също сменя спорта, убеждава Нелсън да опита силите си в бобслея. Само 18 месеца по-късно двете ще се състезават заедно в Милано-Кортина.

"Никога не съм си мислила, че ще сменя спорта, камо ли че ще се готвя за участие на Олимпийски игри“, споделя тя. "Дори не предполагах, че ще правя нещо подобно, мислех, че ще работя в офис. Нямах никаква представа какво ме очаква зад ъгъла.“

"Не мога да повярвам, че все още имам късмета да наричам това своя работа и че продължавам да бъда на върха. Колкото повече остаряваш, толкова повече осъзнаваш, че може да имаш един план, но нещата да се развият по съвсем различен начин. Преди да дойда в бобслея, си мислех, че съм просто спринтьорка. Този спорт ми напомни, че всъщност мога да правя всичко, което пожелая, независимо дали е бобслей, или да се върна в университета, за да уча. Наистина ми вдъхна тази увереност.“

Нелсън ще навърши 35 години в деня на първия старт на двойката в състезанието по бобслей за жени в Кортина.

Това създава интересна динамика с 29-годишната Никол и 21-годишната резерва Кая Пласид, като Нелсън приема ролята си на по-мъдрата и опитна фигура в сплотения екип.

"Дори и да искаш да бъдеш сам в бобслея, просто не можеш. Като по-възрастната дама в отбора, понякога имам нужда от малко пространство!“, шегува се тя.

"Това се случи в точния момент от живота ми. Имам търпение, каквото на 21 години нямах, имам разбиране, имам мъдрост. Момичетата ме научиха на всичко, което знам за бобслея, но всъщност и аз имам какво да допринеса с житейския си опит. Това е перфектният баланс. Да бъдеш жена, цветнокожа жена и жена на определена възраст – в деня на състезанието ще бъда на 35 – аз съм наистина запалена по идеята да предизвиквам нормите в спорта.

Ако моята история може да вдъхнови други жени да вървят напред и да успяват, тогава аз съм изцяло за това. Това е вълнуваща история и понякога не мога да повярвам, че аз съм тази, която я изживява.“

