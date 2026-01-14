Черноморец (Балчик) договори нова контрола

Черноморец (Балчик) ще играе приятелска среща с Лудогорец U17 (Разград). Спарингът е първи в подготовката на Черноморец и ще се проведе на 17 януари от 12:00 часа в Оброчище. Треньорът Ивайло Станчев ще провери отбора си в още четири контроли. Седмица преди възобновяване на първенството, Черноморец се изправя срещу Бенковски (Исперих) в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

17 януари: Черноморец (Балчик) - Лудогорец U17 (Разград)

21 януари: Черноморец (Балчик) – Спартак II (Варна)

24 януари: Черноморец (Балчик) – Миньор (Перник)

31 януари: Черноморец (Балчик) – Черно море II (Варна)

7 февруари: Черноморец (Балчик) – Доростол (Силистра)

14 февруари, купа АФЛ: Черноморец (Балчик) – Бенковски (Исперих)