  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Серията от точки на Макдейвид достигна 20 мача, но Ойлърс загубиха от Нешвил

Серията от точки на Макдейвид достигна 20 мача, но Ойлърс загубиха от Нешвил

  • 14 яну 2026 | 11:37
  • 217
  • 0
Конър МакДейвид даде две асистенции и продължи точковата си серия в рекорден в кариерата си 20-и пореден мач, но Едмънтън загуби гостуването си на Нешвил с 3:4 след продължение. Роман Йоси с втория си гол в двубоя донесе успеха на домакините 77 секунди преди края на допълнителното време. Вратарят Юусе Сарос отрази 28 шайби.

Леон Драйзайтъл се отличи с попадение и две асистенции за гостите, а Зак Хайман добави два гола при числен превес, но това не беше достатъчно.

Отава спечели канадското дерби срещу закъсалия Ванкувър с 2:1. Артьом Зуб и Джордън Спенс вкараха в разстояние на 15 секунди към края на първата третина за победителите.

Кевин Ланкинен парира 38 удара, но това не помогна на „Канъкс“ да избегне осмата поредна загуба. Отборът е последен в лигата с 37 точки и от 46 мача.

