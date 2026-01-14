Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Денвър Нъгетс спечели пореден мач без Йокич

Денвър Нъгетс спечели пореден мач без Йокич

  • 14 яну 2026 | 10:30
  • 260
  • 0
Денвър Нъгетс спечели срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 122:116 в пореден мач без звездата си Никола Йокич. В негово отсъствие Джамал Мъри се изяви като лидер за Нъгетс, а Пейтън Уотсън вкара кош при 39 оставащи секунди, за да изведе Денвър напред.

Последва кош от Арън Гордън за преднина от четири, а Мъри и Уотсън затвориха мача с четири последователни наказателни удара. С този успех балансът на Денвър е 27-13 и е изравнен с втория на Запад Сан Антонио, докато Ню Орлиънс е последен с 9-33.

Джамал Мъри завърши с 35 точки и 9 асистенции, Пейтън Уотсън добави 31 точки и 7 борби, а Тим Хардауей Джуниър се включи с 18 точки от пейката. Арън Гордън и Джейлън Пикет записаха по 16.

За Пеликанс Трей Мърфи III отбеляза 31 точки, Садик Бей добави 17, а Джордан Пуул вкара 4 тройки за общо 16 точки.

Снимки: Imago

