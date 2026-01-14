Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Оклахома Сити най-накрая успя да победи Сан Антонио

Оклахома Сити най-накрая успя да победи Сан Антонио

  • 14 яну 2026 | 10:27
  • 184
  • 0
Оклахома Сити най-накрая успя да победи Сан Антонио

Оклахома Сити Тъндър надви Сан Антонио Спърс със 119:98, за да спечели четвърти пореден мач в Националната баскетболна асоциация (НБА).

„Гръмотевиците“ триумфираха за пръв път срещу този опонент в четвъртия сблъсък за редовния сезон между отборите, които заемат първите две места в Западната конференция. Оклахома започна кампанията с баланс от 24-1, но впоследствие влезе в трудна серия, като част от която загуби три пъти от Сан Антонио.

С днешния успех Тъндър увеличиха аванса си на върха на класирането с 34 победи и 7 загуби, докато Спърс са с 27-13.

Оклахома беше без двама от стартовите си играчи в лицето на Айзея Хартенщайн и Лу Дорт, но Шей Гилджъс-Алекзандър отново блесна с 34 точки. Джейлън Уилямс добави 20, а Алекс Карузо стреля с 63-процентова успеваемост за 13 точки.

За „шпорите“ Стефон Касъл беше най-резултатен с 20 точки, 8 асистенции и 7 борби, Виктор Уембаняма започна като титуляр и записа 17 точки и 7 борби, а Де'Арън Фокс се отчете с 14 точки.

