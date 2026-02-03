Ето кой е заместникът на Джейлън Томас в Рилски спортист

Рилски спортист обяви официално присъединяването към тима на босненското тежко крило-център със сръбски паспорт Милош Глишич.

"Милош Глишич! Това е името на новото ни попълнение. Роденият в Баня Лука босненец със сръбски паспорт е висок 205 сантиметра. За последно е носил екипа на Зедеак (Унгария).

Глишич е юноша на Партизан Белград. Играл е и за мъжкия отбор на "гробарите". Освен в сръбското и унгарското първенство, се е подвизавал и в Словения.

Добре дошъл в Рилски, Милош", написаха в официалните си профили в социалните мрежи шампионите на България.

Рилски спортист обяви официално раздялата с Джейлън Томас

По-рано днес клубът от Самоков оповести, че се разделя с американския център Джейлън Томас.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria