Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Минесота Тимбъруулвс продължава с победите без лидерите си

Минесота Тимбъруулвс продължава с победите без лидерите си

  • 14 яну 2026 | 10:26
  • 159
  • 0
Минесота Тимбъруулвс продължава с победите без лидерите си

Минесота Тимбъруулвс постигна убедителен успех срещу Милуоки Бъкс със 139:106 в НБА. Това беше шеста победа в последните седем двубоя за „вълците“, с което подобриха баланса си до 27-14, въпреки че бяха без лидерите си Антъни Едуардс и Руди Гобер. Бъкс загубиха за трети път в последните си четири мача и са с баланс от 17-23.

Джулиъс Рандъл поведе тима си с 29 точки, 8 борби и 6 асистенции, Боунс Хайланд добави 23 точки, влизайки от пейката, Наз Рийд завърши с 19, а Джейдън Макданиелс - със 17.

За „елените“ Янис Адетокунбо отбеляза 25 точки и 8 борби, Боби Портис добави 14 точки, а Кевин Портър Джуниър записа 13 точки и 8 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Балканско изпитание за Везенков и компания

Балканско изпитание за Везенков и компания

  • 14 яну 2026 | 07:00
  • 2720
  • 0
Партизан с куп проблеми преди мача с Олимпиакос

Партизан с куп проблеми преди мача с Олимпиакос

  • 13 яну 2026 | 16:52
  • 935
  • 0
Фурние: Залата на Партизан е най-шумната, в която съм играл

Фурние: Залата на Партизан е най-шумната, в която съм играл

  • 13 яну 2026 | 16:21
  • 2200
  • 0
Пейтън Уотсън и Скоти Барнс са играчи на седмицата в НБА

Пейтън Уотсън и Скоти Барнс са играчи на седмицата в НБА

  • 13 яну 2026 | 15:56
  • 456
  • 0
Генералните мениджъри на отборите от Евролигата посочиха Везенков като основен кандидат за MVP

Генералните мениджъри на отборите от Евролигата посочиха Везенков като основен кандидат за MVP

  • 13 яну 2026 | 15:25
  • 5284
  • 0
Барселона с 10-годишен договор с Евролигата, следват Реал Мадрид и Фенербахче

Барселона с 10-годишен договор с Евролигата, следват Реал Мадрид и Фенербахче

  • 13 яну 2026 | 14:07
  • 900
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 18250
  • 33
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 5013
  • 1
Рупанов подписва в Полша до часове

Рупанов подписва в Полша до часове

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 2965
  • 1
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 12913
  • 10
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 7853
  • 4
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 2878
  • 0