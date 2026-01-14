Минесота Тимбъруулвс продължава с победите без лидерите си

Минесота Тимбъруулвс постигна убедителен успех срещу Милуоки Бъкс със 139:106 в НБА. Това беше шеста победа в последните седем двубоя за „вълците“, с което подобриха баланса си до 27-14, въпреки че бяха без лидерите си Антъни Едуардс и Руди Гобер. Бъкс загубиха за трети път в последните си четири мача и са с баланс от 17-23.

Джулиъс Рандъл поведе тима си с 29 точки, 8 борби и 6 асистенции, Боунс Хайланд добави 23 точки, влизайки от пейката, Наз Рийд завърши с 19, а Джейдън Макданиелс - със 17.

За „елените“ Янис Адетокунбо отбеляза 25 точки и 8 борби, Боби Портис добави 14 точки, а Кевин Портър Джуниър записа 13 точки и 8 асистенции.

Снимки: Imago