Оманяла обясни професионалните си съображения преди евентуално състезание с IShowSpeed: Аз не съм инфлуенсър

Най-бързият мъж в Африка Фърдинанд Оманяла разясни защо е избрал да не се състезава с американския стриймър Дарън Уоткинс-младши, по-известен като IShowSpeed, в неофициална надпревара.

В момента Speed е на обиколка в Африка, като Кения е една от дестинациите му, което предизвика вълнение сред феновете, надяващи се на директен сблъсък с Фърдинанд Оманяла.

Въпреки това, дългоочакваното състезание е малко вероятно да се състои, тъй като стриймърът вече е прекарал два дни в Кения, а 13 януари бележи третия му ден в страната.

В предишно интервю Оманяла заяви, че би обмислил да се състезава с популярния стриймър само ако наградният фонд е поне 50 000 долара. Впоследствие той обясни подробно мотивите зад тази си позиция.

Оманяла поясни, че кариерата му е изградена върху професионалната атлетика, а не върху създаването на онлайн съдържание, като отбеляза, че прехраната му зависи изцяло от представянето му на пистата.

Той изтъкна, че е подкрепян от големи корпоративни партньори, които го спонсорират заради спринтьорската му кариера, и всяка дейност извън официалните състезания трябва да има финансов смисъл.

Африканският рекордьор заяви, че участието в неофициално или демонстративно състезание би изисквало от него да се откъсне от структурираните си тренировки и търговски задължения – нещо, което не би направил с лека ръка.

Той подчерта разликата в риска за двамата, обяснявайки, че докато стриймърът може лесно да се върне към създаването на съдържание, дори ако нещо се обърка физически, неговата собствена ситуация е много по-деликатна.

"Аз не съм инфлуенсър. Правя това за пари и имам големи компании зад гърба си – Adidas, Toyota. Тези хора ми плащат заради бягането. Да дойда и да направя нещо като демонстрационно бягане означава, че трябва да спра някои от нещата, които правя, и да дойда при теб“, заяви Оманяла пред Mozzart Sport.

"Знаеш ли, за него, ако след това бягане, не дай си Боже, получи контузия, той ще продължи със стриймовете си, дори и с патерици. Но какво се случва с мен? Аз трябва да печеля от бягане, така че трябва да си покрия разходите.“

Оманяла отбеляза, че е отворен за идеята и се надява такъв двубой да бъде организиран. Въпреки това той ясно заяви, че ако това не се осъществи, все пак ще има възможност да прекарат време заедно извън пистата.

Той подчерта, че всяко състезание с негово участие трябва да бъде проведено сериозно и с подходящо планиране, като обясни, че не би участвал в спринтове на къси разстояния или неофициални бягания.

Според Оманяла единственият приемлив формат би бил пълноценно състезание на 100 метра, проведено при условия, които отразяват значимостта на момента.

Той добави, че добре организирано демонстративно състезание би било от полза за феновете, особено за младите хора, които се възхищават както на него, така и на стриймъра.

"Видях, че се е състезавал с моя човек Тебого. Очаквам с нетърпение да видя какво може да направи срещу мен. Така че очаквам това. Надявам се, че ще се случи. Ако не... просто ще излезем заедно“, добави той.

"Ако не е за бягане, можем да го планираме, защото ако ще бягаме, човече, трябва да е сериозно. Няма да бягам 50 метра, няма да бягам 60 метра. Или 100, или нищо. Така че, ако дойде и иска да се състезаваме, трябва да го направим както трябва. Трябва да напълним стадион. Просто да оставим две пътеки за това състезание.“

"Искам да кажа, трябва да е на стадион с фенове и да е нещо вълнуващо. Защото знам, че толкова много деца искат да го видят и искат да ме видят да се състезавам срещу него. Така че, смятам, че ще бъде добро демонстрационно бягане на стадион. Надявам се, че можем да го организираме.“