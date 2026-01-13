Прескод твърди, че няма да взима допинг за Enhanced Games

Бившият британски спринтьор Рийс Прескод заяви, че няма да използва вещества, подобряващи представянето, въпреки че се е записал за участие в противоречивото състезание Enhanced Games.

Надпреварата, която е планирана да се проведе в Лас Вегас през май, ще позволи на атлетите да приемат субстанции под лекарско наблюдение, които са забранени в традиционния спорт.

29-годишният атлет, който се оттегли миналата година, е четвъртият най-бърз британец на 100 метра с лично постижение от 9.93 секунди.

В интервю за програмата World at One на BBC Radio 4, на въпрос дали досега е приемал някакви вещества, Прескод отговори с "не“.

На последвалия въпрос "Но ще го направите ли?“, той отново отговори: "Не.“

"Очевидно, от медицинска гледна точка, това винаги е поверително, но мисля, че за мен в момента най-големият приоритет е да се върна във форма за бягане под 10 секунди“, добави той.

Enhanced Games са критикувани за това, че застрашават здравето на атлетите и подкопават честната игра, като Световната антидопингова агенция (WADA) ги описва като "опасен и безотговорен проект“.

Ще бъдат разрешени само вещества, одобрени от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA). Този списък се различава от този, който WADA позволява за елитните спортисти.

Изпълнителният директор на Британската атлетика (UK Athletics) Джак Бъкнър заяви, че е бил "ужасен“, когато през януари стана ясно, че Прескод се е записал за участие.

Прескод каза, че участниците, сред които е и бившият британски олимпийски плувец Бен Прауд, имат "личен избор“ какви мерки да предприемат.

През септември Прауд заяви, че организаторите "не искат от мен да взимам нищо“ и добави, че не е сигурен дали ще използва някакви вещества.

"Хората невинаги осъзнават, че всъщност имаш такъв избор. Някои атлети ще бъдат "подобрени“, други няма да бъдат“, каза Прескод.

"Започнах зимната си подготовка, както обикновено бих направил за един лекоатлетически сезон.“

Запитан дали няма да се постави в неизгодно положение, Прескод отговори, че се е "състезавал 12 или 15 години напълно чист, без никакво нарушение“ и е бягал под 10 секунди "в доста случаи“.

На въпрос дали е "развълнуван“ от идеята, че има неща, които той и съперниците му могат да направят, за да станат по-бързи, Прескод каза: "Мисля, че перспективата определено е вълнуваща, но това е по-скоро черешката на тортата.“

"Това не е непременно основата на това, което трябва да направиш, за да се подготвиш за 100 метра.“

Той предположи, че "подготовката“ и "техниката“ ще бъдат ключови фактори за неговия успех.

"Знам, че съм способен да достигна определено ниво на скорост“, обясни той. "Но отново, медицинският екип, с който разполагаме, е много добър и подобренията са налице, ако това е опцията, която искаш да избереш.“

След като новината за присъединяването на Прескод към Enhanced Games се разпространи, от UKA заявиха, че не признават състезанието за "легитимна спортна надпревара“ и че то "излага здравето и благосъстоянието на атлетите на сериозен риск“, добавяйки, че са "разочаровани“ от решението му да участва.

В отговор Прескод каза, че няма "лоши чувства“ към организацията и твърди, че тя "не разполага с цялата информация“.

Той приветства възможността отново да се занимава със спринт, чувствайки, че все още има "няколко години на пистата“ въпреки оттеглянето си.

"Оттеглих се, защото нямах подкрепа“, каза той. "Попитах спонсорите в индустрията, изпратих множество имейли, говорих с всички агенти и попитах дали има възможност да продължа, а отговорът беше "не“.“

"Да си атлет на 100 метра не е евтин спорт. Трябва да имаш финансиране за треньора си, за пътувания, за помощен персонал. Има толкова много разходи в атлетиката, за които хората невинаги знаят.“

"Това е като да ходиш на работа на пълен работен ден, без да получаваш заплата. Просто не можеш да го направиш.“

Какво представляват Enhanced Games? Enhanced Games ще се проведат от 21 до 24 май 2026 г. в Лас Вегас и се планира да бъдат ежегодно събитие.

Организаторите го представят като празник на "човешкия потенциал чрез безопасно, прозрачно подобрение, предлагащо честна игра, рекордни заплащания и несравнима грижа за атлетите“, но Травис Тайгарт, изпълнителен директор на Антидопинговата агенция на САЩ, го нарече "клоунско шоу“.

Събитието предлага такси за участие и бонуси, като гръцкият плувец Кристиан Голомеев получи награда от 1 милион долара за подобряване на световен рекорд в САЩ през февруари миналата година.

Според организаторите той е преплувал 50 метра свободен стил за 20.89 секунди, което е с 0.02 секунди по-бързо от световния рекорд на бразилеца Сезар Сиело от декември 2009 г. Времето обаче няма да бъде признато от Световната федерация по плувни спортове (World Aquatics).

Сред другите атлети, присъединили се към събитието, са американският спринтьор Фред Кърли и бившият австралийски световен шампион по плуване Джеймс Магнусен.

Следвай ни:

Снимки: Imago