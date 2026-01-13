Световният шампион Фурлани ще търси първа победа в Диамантената лига в Рим

Световният шампион в скока на дължина Матия Фурлани ще се опита да спечели първата си победа в Диамантената лига пред родна публика, когато се завърне на турнира Golden Gala Pietro Mennea на 4 юни.

Фурлани е второто голямо име, което потвърждава участието си в римския кръг от сезона на Диамантената лига за 2026 г. Той се присъединява към своята сънародничка и европейска шампионка на 5000 метра Надя Батоклети в стартовите списъци.

21-годишният атлет вече се утвърди като един от най-добрите скачачи на дължина от своето поколение, след като спечели бронзов медал на Олимпийските игри през 2024 г. и го последва със световни титли на закрито и открито през миналия сезон.

През изминалия сезон Фурлани завърши на второ място на състезанието от Диамантената лига в Рим и ще се надява да подобри представянето си, когато се завърне на "Стадио Олимпико“ тази година.

"Наистина съм щастлив, нямам търпение отново да скачам на "Олимпико“, заяви Фурлани. "Миналата година беше незабравимо преживяване. Надявам се публиката да бъде също толкова топла, колкото и първия път, и това със сигурност ще бъде още едно важно състезание, също и като подготовка за Европейското първенство в Бирмингам.“

Рим е петият кръг от Диамантената лига за 2026 г., която започва в Доха на 8 май и завършва с двудневен финал на сериите в Брюксел на 4-5 септември.

