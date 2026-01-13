Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световният шампион Фурлани ще търси първа победа в Диамантената лига в Рим

Световният шампион Фурлани ще търси първа победа в Диамантената лига в Рим

  • 13 яну 2026 | 19:34
  • 933
  • 0
Световният шампион Фурлани ще търси първа победа в Диамантената лига в Рим

Световният шампион в скока на дължина Матия Фурлани ще се опита да спечели първата си победа в Диамантената лига пред родна публика, когато се завърне на турнира Golden Gala Pietro Mennea на 4 юни.

Фурлани е второто голямо име, което потвърждава участието си в римския кръг от сезона на Диамантената лига за 2026 г. Той се присъединява към своята сънародничка и европейска шампионка на 5000 метра Надя Батоклети в стартовите списъци.

21-годишният атлет вече се утвърди като един от най-добрите скачачи на дължина от своето поколение, след като спечели бронзов медал на Олимпийските игри през 2024 г. и го последва със световни титли на закрито и открито през миналия сезон.

През изминалия сезон Фурлани завърши на второ място на състезанието от Диамантената лига в Рим и ще се надява да подобри представянето си, когато се завърне на "Стадио Олимпико“ тази година.

"Наистина съм щастлив, нямам търпение отново да скачам на "Олимпико“, заяви Фурлани. "Миналата година беше незабравимо преживяване. Надявам се публиката да бъде също толкова топла, колкото и първия път, и това със сигурност ще бъде още едно важно състезание, също и като подготовка за Европейското първенство в Бирмингам.“

Рим е петият кръг от Диамантената лига за 2026 г., която започва в Доха на 8 май и завършва с двудневен финал на сериите в Брюксел на 4-5 септември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Шампион от маратона на Ню Йорк е със спрени права заради допинг

Шампион от маратона на Ню Йорк е със спрени права заради допинг

  • 13 яну 2026 | 14:24
  • 362
  • 0
Световен елит на 60 метра се събира в Стокхолм на 22 януари

Световен елит на 60 метра се събира в Стокхолм на 22 януари

  • 13 яну 2026 | 13:22
  • 650
  • 0
Япикино и Чекарели откриват сезона си в Анкона

Япикино и Чекарели откриват сезона си в Анкона

  • 13 яну 2026 | 13:09
  • 501
  • 0
Желаещите за участие в тазгодишния маратон "Розова долина" могат да се регистрират до 3 май

Желаещите за участие в тазгодишния маратон "Розова долина" могат да се регистрират до 3 май

  • 13 яну 2026 | 13:01
  • 721
  • 0
Нови дати на важни състезания в календара на БФЛА

Нови дати на важни състезания в календара на БФЛА

  • 12 яну 2026 | 17:33
  • 1143
  • 0
Самюел и Белайнех с впечатляващи победи в Хюстън

Самюел и Белайнех с впечатляващи победи в Хюстън

  • 12 яну 2026 | 15:20
  • 475
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 41803
  • 82
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 18640
  • 15
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 32873
  • 162
Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Барселона все пак обяви привличането на Кансело

  • 13 яну 2026 | 19:03
  • 2307
  • 1
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 43890
  • 54
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 20150
  • 7