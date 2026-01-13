Популярни
  • 13 яну 2026 | 19:28
Габи Томас потвърди, че няма да се върне в Големия шлем на атлетиката

Тройната олимпийска шампионка Габи Томас обяви, че няма да се върне да се състезава в лекоатлетическата лига Голям шлем на атлетиката, дори ако организаторите решат да я реструктурират и рестартират.

Лигата, снована от легендата в спринта Майкъл Джонсън, беше създадена с амбицията да революционизира леката атлетика. Проектът обаче се сблъска със сериозни финансови затруднения, които в крайна сметка принудиха организацията да подаде молба за обявяване в несъстоятелност по Глава 11.

Габи Томас е сред атлетите, които бяха най-силно засегнати от провала на лигата, като името ѝ фигурира в списъка с най-големите кредитори. В него са още Сидни Маклафлин-Леврон, Джош Кер, Мелиса Джеферсън-Уудън и Кени Беднарек.

Според данните, на Сидни Маклафлин-Леврон се дължи най-голямата сума – 356 250 долара, докато Габи Томас е на второ място с неплатени задължения в размер на 249 375 долара.

Позицията на Габи Томас за Големия шлем на атлетиката

В участие в подкаста Running Event Габи Томас обясни, че макар да смята лигата Голям шлем на атлетиката за вълнуваща и освежаваща инициатива за леката атлетика, тя не възнамерява да участва отново в нея.

Тя отбеляза, че състезанието е предоставило рядка възможност на най-добрите атлети да се съревновават често помежду си, което според нея е било от полза за спорта, особено в Съединените щати.

Въпреки това Томас подчерта, че приоритетите ѝ са се променили и сега е изцяло отдадена на Athlos – проект, в който е инвестирала дълбоко и на който има пълно доверие. С това тя изтъкна своята ангажираност към инициативи, които според нея ще имат траен ефект и успех в атлетиката.

"Не. Големият шлем на атлетиката беше много забавна. Мисля, че беше страхотна, освежаваща и нова инициатива за спорта. Най-добрите от най-добрите буквално се състезаваха често един срещу друг“, сподели Габи Томас.

"И точно от това имаме нужда. И то в САЩ, така че на 100% ми хареса. Дали бих участвала отново в Големия шлем на атлетиката? Не. Ще се състезавам само за Athlos. В това съм инвестирала много и на това вярвам. Но смятам, че беше много забавно.“

Снимки: Imago

