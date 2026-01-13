Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Египет
  3. Треньорът на Египет: Стандартът на африканския футбол се е повишил значително

Треньорът на Египет: Стандартът на африканския футбол се е повишил значително

  • 13 яну 2026 | 18:56
  • 585
  • 0
Треньорът на Египет: Стандартът на африканския футбол се е повишил значително

Старши треньорът на египетския национален отбор Хосам Хасан похвали качеството на футбола в Купата на африканските нации, наричайки надпреварата „свиреп турнир“. 59-годишният наставник на „фараоните“ е печелил трофея три пъти за седемте си участия в него като играч. Сега той води отбора на Египет за пръв път като треньор и го изведе до полуфиналите, където ще се изправи срещу Сенегал.

Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол
Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол

„Стандартът на африканския футбол се е увеличил значително, а качеството на играчите във всеки отбор е много впечатляващо. Има толкова много отбори тук с футболисти от световна класа - не само тези с опит, но и младежите, които имат способността да печелят мачове и невероятен набор от способности“, заяви Хосам Хасан по време на пресконференция, цитиран от агенция Ройтерс. Отборът на Египет е печелил турнира седем пъти, което е и най-добро постижение сред всички африкански тимове, но в мача срещу Сенегал влиза като аутсайдер. „Всеки състав има своите слабости, а ние изследвахме Сенегал внимателно в подготовката си за този мач. Сигурни сме, че те също ще анализират нашия подход, така че изходът може да се реши от най-малките детайли“, прогнозира египтянинът.

Осимен поведе Нигерия към полуфиналите и сблъсък с Мароко
Осимен поведе Нигерия към полуфиналите и сблъсък с Мароко

Хасан беше попитан и за критиките, които бяха отправени към Египет след необходимостта от продължения, за да бъде отстранен Бенин на осминафиналите. Срещу Кот Д'Ивоар също бяха изпитани известни трудности, но в крайна сметка голове на Омар Мармуш, Рами Рабия и Мохамед Салах донесоха победата. „Това не ме интересува. Има хора, които са уверени в това, което се опитваме да постигнем, но и такива, които са скептични. Не обръщам никакво внимание на тези неща“, отговори той. Двубоят на Египет срещу Сенегал е в сряда, а по-късно през същия ден ще се изиграе и другата полуфинална среща между Нигерия и Мароко.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Новото попълнение на Милан се контузи

Новото попълнение на Милан се контузи

  • 13 яну 2026 | 19:42
  • 303
  • 0
Милан с интерес към халф на Байерн

Милан с интерес към халф на Байерн

  • 13 яну 2026 | 19:27
  • 341
  • 0
Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Барселона все пак обяви привличането на Кансело

  • 13 яну 2026 | 19:03
  • 2289
  • 1
Артета: Футболът ни дава още един шанс

Артета: Футболът ни дава още един шанс

  • 13 яну 2026 | 18:02
  • 1955
  • 1
Париж ФК подготвя амбициозен трансфер

Париж ФК подготвя амбициозен трансфер

  • 13 яну 2026 | 17:42
  • 2196
  • 0
Победителят в Африка ще прибере солидна сума

Победителят в Африка ще прибере солидна сума

  • 13 яну 2026 | 17:23
  • 1008
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 41776
  • 82
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 18617
  • 14
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 32865
  • 162
Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Барселона все пак обяви привличането на Кансело

  • 13 яну 2026 | 19:03
  • 2289
  • 1
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 43844
  • 54
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 20126
  • 7