Треньорът на Египет: Стандартът на африканския футбол се е повишил значително

Старши треньорът на египетския национален отбор Хосам Хасан похвали качеството на футбола в Купата на африканските нации, наричайки надпреварата „свиреп турнир“. 59-годишният наставник на „фараоните“ е печелил трофея три пъти за седемте си участия в него като играч. Сега той води отбора на Египет за пръв път като треньор и го изведе до полуфиналите, където ще се изправи срещу Сенегал.

„Стандартът на африканския футбол се е увеличил значително, а качеството на играчите във всеки отбор е много впечатляващо. Има толкова много отбори тук с футболисти от световна класа - не само тези с опит, но и младежите, които имат способността да печелят мачове и невероятен набор от способности“, заяви Хосам Хасан по време на пресконференция, цитиран от агенция Ройтерс. Отборът на Египет е печелил турнира седем пъти, което е и най-добро постижение сред всички африкански тимове, но в мача срещу Сенегал влиза като аутсайдер. „Всеки състав има своите слабости, а ние изследвахме Сенегал внимателно в подготовката си за този мач. Сигурни сме, че те също ще анализират нашия подход, така че изходът може да се реши от най-малките детайли“, прогнозира египтянинът.

Хасан беше попитан и за критиките, които бяха отправени към Египет след необходимостта от продължения, за да бъде отстранен Бенин на осминафиналите. Срещу Кот Д'Ивоар също бяха изпитани известни трудности, но в крайна сметка голове на Омар Мармуш, Рами Рабия и Мохамед Салах донесоха победата. „Това не ме интересува. Има хора, които са уверени в това, което се опитваме да постигнем, но и такива, които са скептични. Не обръщам никакво внимание на тези неща“, отговори той. Двубоят на Египет срещу Сенегал е в сряда, а по-късно през същия ден ще се изиграе и другата полуфинална среща между Нигерия и Мароко.