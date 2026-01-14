Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

  • 14 яну 2026 | 01:08
  • 260
  • 0
Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

Атлетик Билбао беше близо до нов провал след тежката загуба с 0:5 от Барселона за Суперкупа на Испания. Баските се нуждаеха от продължения, за да елиминират втородивизионния Културал Леонеса на осминафиналите за Купа на краля. Отборът на Ернесто Валверде на три пъти беше догонващ в резултата, а от 56-ата минута игра в намален състав.

И шестте гола в редовното време паднаха още до почивката. Домакините излизаха напред с попадения на Иван Калеро (2) и Рубен Собрино (д.), но Атлетик отговаряше с точни изстрели на Горка Гурусета (2) и Ойхан Сансет (д.).

В началото на втората част централният защитник на гостите Айтор Паредес получи директен червен картон и остави отбора си с човек по-малко. Въпреки това, "лъвовете" удържаха равенството.

В продълженията гол на Яйо Гонсалес от Културал Леонеса беше отменен заради засада. В 104-тата минута Атлетик получи втора дузпа и Унай Гомес не сгреши, пращайки тима си в следващия кръг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

  • 14 яну 2026 | 01:33
  • 160
  • 0
Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

  • 14 яну 2026 | 00:56
  • 532
  • 0
Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

  • 14 яну 2026 | 00:45
  • 434
  • 0
Майнц спечели битката на дъното

Майнц спечели битката на дъното

  • 14 яну 2026 | 00:37
  • 351
  • 0
Марсилия направи нещо невиждано от 76 години

Марсилия направи нещо невиждано от 76 години

  • 14 яну 2026 | 00:26
  • 1300
  • 2
Магическо изпълнение на Гризман зарадва Атлетико на "Риасор"

Магическо изпълнение на Гризман зарадва Атлетико на "Риасор"

  • 13 яну 2026 | 23:59
  • 1120
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 47744
  • 187
Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

  • 13 яну 2026 | 22:18
  • 3170
  • 13
Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

  • 14 яну 2026 | 01:58
  • 171
  • 0
Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

  • 13 яну 2026 | 21:28
  • 4459
  • 17
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 25473
  • 34
Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

  • 13 яну 2026 | 23:59
  • 6647
  • 43