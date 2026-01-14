Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

Атлетик Билбао беше близо до нов провал след тежката загуба с 0:5 от Барселона за Суперкупа на Испания. Баските се нуждаеха от продължения, за да елиминират втородивизионния Културал Леонеса на осминафиналите за Купа на краля. Отборът на Ернесто Валверде на три пъти беше догонващ в резултата, а от 56-ата минута игра в намален състав.

И шестте гола в редовното време паднаха още до почивката. Домакините излизаха напред с попадения на Иван Калеро (2) и Рубен Собрино (д.), но Атлетик отговаряше с точни изстрели на Горка Гурусета (2) и Ойхан Сансет (д.).

В началото на втората част централният защитник на гостите Айтор Паредес получи директен червен картон и остави отбора си с човек по-малко. Въпреки това, "лъвовете" удържаха равенството.

В продълженията гол на Яйо Гонсалес от Културал Леонеса беше отменен заради засада. В 104-тата минута Атлетик получи втора дузпа и Унай Гомес не сгреши, пращайки тима си в следващия кръг.