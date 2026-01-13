Популярни
  2. Милано Кортина 2026
  3. Сани Жекова: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето

Сани Жекова: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето

  • 13 яну 2026 | 17:17
  • 442
  • 2
Сани Жекова: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето

България разполага с изключително силно поколение в алпийския сноуборд и това вече се вижда на най-високо ниво. Такава е оценката на най-успешнатa българска сноубордистка Александра Жекова, която говори в навечерието на старта от Световната купа този уикенд в Банско.

Повод за оптимизма ѝ е както стабилното представяне на Радослав Янков, така и пробивът на младите таланти Малена и Тервел Замфирови, които тепърва навлизат в елитния спорт.

Преди три дни Янков – единственият българин, носител на Световната купа – беше на крачка от подиума в паралелния гигантски слалом в швейцарския курорт Скуол. Представянето му затвърди впечатлението, че той е сред най-сериозните опоненти в световния елит.

„Радо се промени изключително много психологически през последните години. Усещам го – много зрял, много мъдър. Преживял е много и познава спорта отвътре. Всичко това го е направило толкова силен.

Изправял се е пред огромни предизвикателства и е намерил начин да ги преодолее. В момента той е изключителен опонент“, коментира Жекова пред bTV.

Голямото бъдеще обаче тя вижда в младите – Малена и Тервел Замфирови, които според нея имат важно предимство: свободата да се забавляват на пистата.

„Те все още навлизат в елитния спорт. За тях това е игра. Може би още не осъзнават напълно отговорността, която идва с добрите резултати, но именно това им дава шанс да бъдат по-игриви и по-освободени“, смята Жекова.

Според нея националният ни отбор в момента разполага с огромен потенциал.

„Имаме изключителен отбор и реални възможности за влизане във финали. Тази година се вълнувам много, защото България е на картата сред най-силните алпийски нации благодарение на нашите сноубордисти“, подчерта тя.

Жекова си пожела финалът на Световната купа в Банско да предложи изцяло български сблъсък.

„Мечтая да видим Радослав Янков и Тервел Замфиров на финала. Представете си – двама българи сред най-добрите в света един срещу друг. Дано се паднат именно накрая“, каза тя.

За да стигнат до подиума у дома, според Жекова най-важното е състезателите ни да покажат освободено каране и истинска наслада от спорта.

„Разбира се, ще се радвам на положителен резултат – това е важно за всички българи. Вярвам, че е възможно да видим не само един подиум, но има много външни фактори. Много неща трябва да се наредят, за да стигнем до злато, но дано имаме и малко късмет“, завърши легендата на българския сноуборд.

Стартовете в Банско на 17 и 18 януари са последните, на които ще се разпределят олимпийските квоти. Курортът ще продължи да приема състезания от Световните купи по ски и сноуборд и през следващите шест сезона.

