На 49 години Дот Макмаън се класира за шестите си олимпийски квалификации в маратона

За шести път в своята кариера Дот Макмаън се класира за олимпийските квалификации по маратон на САЩ. На маратона в Хюстън 49-годишната атлетка завърши на 13-то място в генералното класиране с време 2:36:24, което е с 36 секунди по-бързо от норматива за жени. Този път Макмаън постигна успеха заедно със своята тренировъчна партньорка Каролайн Гарет, която се класира още в дебюта си, завършвайки 12-та с време 2:36:04.

В телефонен разговор с Runner’s World ден преди състезанието на 11 януари, Макмаън сподели, че подготовката ѝ за Хюстън е била "средна“, без тренировки, които да показват изключителна форма. Но както Макмаън е научила, понякога средната, но последователна подготовка може да доведе до солидни резултати.

След състезанието Макмаън сподели, че не е била сигурна дали ще слезе под 2:37, докато не видяла часовника на финалната права.

"Определено е специално“, каза Макмаън. "Прекарахме 12 седмици в съвместни тренировки, говорейки за това и разработвайки план, опитвайки се да предвидим всичко, което може да се обърка в деня на състезанието. Фактът, че всичко мина гладко, беше страхотен.“

В подготовката за своя 24-ти маратон, Макмаън искала да работи с някого, който изпитва дистанцията за първи път. 25-годишната Гарет се присъединява към групата през 2024 г. след завършването си в Уейк Форест. За Макмаън бягането с по-младата ѝ съотборничка в предизвикателни маратонски тренировки, като първото ѝ 20-милно бягане в дъжда и полумаратон с ускорение в края, я е мотивирало през целия зимен цикъл.

"Забавно е да гледаш как Карол се справя с огромна тренировка, каквато никога не е правила, и се чувства добре след това. Виждаш вълнението в очите ѝ“, каза Макмаън. "Наблюдавах това, пазех го в сърцето си и си припомнях колко специално е всичко.“