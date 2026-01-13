Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  Ивей си намери бързо нов отбор

Ивей си намери бързо нов отбор

  • 13 яну 2026 | 16:22
  • 1021
  • 0

Панамското крило Ромееш Ивей, който по-рано днес официално се раздели с Ботев Враца, бързо намери своята нова дестинация – Естудиантес де Мерида от Венецуела.

Изненадваща раздяла в Ботев (Враца)
Изненадваща раздяла в Ботев (Враца)

Новината за преминаването на 27-годишния футболист в южноамериканския клуб идва от местни медии. Според слуховете, Ивей вече е сигурно ново попълнение за Естудиантес де Мерида.

Преди да се присъедини към Ботев Враца, Ивей изигра общо 44 мача за Спартак Варна и Ботев Враца, отбелязвайки 4 гола и записвайки 8 асистенции в общо 3220 минути на терена. 

