  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Тамират Тола и Тигист Гирма оглавяват маратона в Доха

Тамират Тола и Тигист Гирма оглавяват маратона в Доха

  • 13 яну 2026 | 15:48
  • 328
  • 0
Тамират Тола и Тигист Гирма оглавяват маратона в Доха

Силна международна група атлети, включително олимпийският шампион от 2024 г., ще се състезава в маратона със златен етикет на Световната атлетика в Катар.

Началото на новата година носи нови възможности за най-добрите бегачи на дълги разстояния в света, като маратонът в Доха заема централно място на 16 януари.

Вече трета поредна година състезанието е със златен етикет на Световната атлетика и продължава да повишава своя престиж. Със старт и финал в "Хотел Парк“, равното и бързо трасе следва живописната крайбрежна алея на Доха, предлагайки както благоприятни условия за състезание, така и впечатляващ фон.

Начело на елитната група при мъжете е етиопецът Тамират Тола, настоящият олимпийски шампион в маратона. На Игрите в Париж 2024 Тола направи забележително представяне, за да спечели златото с олимпийски рекорд от 2:06:26, превръщайки се в първия етиопец от 24 години насам, който печели олимпийската титла в маратона. Победата му дойде след късно повикване в отбора, последвало оттеглянето на друг атлет.

Този олимпийски триумф допълва една вече изключителна кариера. Тола спечели бронз на 10 000 метра на Олимпиадата в Рио през 2016 г. и сребро в маратона на Световното първенство в Лондон през 2017 г. Той продължи с титла от Световното първенство по лека атлетика в Юджийн през 2022 г., където постави рекорд на шампионата от 2:05:36. Съвсем наскоро, през 2023 г., той счупи рекорда на трасето, за да спечели маратона в Ню Йорк с време 2:04:58, а личното му най-добро постижение е 2:03:39 от маратона в Амстердам през 2021 г.

"Моят път ме научи винаги да бъда готов за следващото предизвикателство и идването в Катар като олимпийски шампион е силна мотивация“, казва Тола. "За мен е чест да се присъединя към събитие, което вдъхновява следващото поколение бегачи, и очаквам с нетърпение да усетя невероятната енергия на общността в Доха.“

В елитната надпревара при мъжете ще се включат и кенийците Сами Китвара и Николас Кирва, които пристигат с лични рекорди съответно от 2:04:28 и 2:05:01.

На 38 години Китвара остава постоянно присъствие в маратонските бягания. През 2024 г. той спечели маратоните в Маракеш и Шънджън и има богат опит, включително две втори места на маратона в Чикаго през 2014 и 2015 г., както и шесто място на маратона в Лондон през 2015 г.

Кирва се завръща в Доха с цел да подобри петото си място от миналогодишното състезание. Изданието от 2024 г. беше спечелено от неговия сънародник Езра Кипкетер Тануи, който не е сред участниците тази година.

Елитната надпревара при жените се оглавява от етиопката Тигист Гирма, която пристига в Доха с най-бързото лично постижение в групата. Гирма постави своя рекорд в маратона от 2:18:52 във Валенсия през 2022 г., което я определя като водещ претендент на хартия.

След това силно представяне Гирма отсъстваше от маратонската сцена за дълъг период, преди да се завърне в началото на 2025 г., за да завърши трета на маратона в Дубай.

Снимки: Gettyimages

