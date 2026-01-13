Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. 13 деца от Самоков ще представят България на детско световно първенство по ски бягане

13 деца от Самоков ще представят България на детско световно първенство по ски бягане

  • 13 яну 2026 | 15:30
  • 345
  • 0
13 деца от Самоков ще представят България на детско световно първенство по ски бягане

Общо 13 ученици от Самоков ще представят България на престижното състезание по ски бягане за купа „Тополино“ в Италия. Събитието е определяно като неофициално световно първенство за деца. Дванадесет от младите атлети са част от спортен клуб Александър Логистик. Техен треньор е Красимир Матиканов, брат на ски бегача Марио Матиканов.

Три от децата са възпитаници на Начално училище „Станислав Доспевски“ – Мария Матиканова, Мартин Велинов и Мартин Андонов. Тримата състезатели бяха официално изпратени от учебното заведение. Водосвет отслужи отец Георги, а тържествени слова отправиха кметът на община Самоков Ангел Джоргов и директорът на училището Камелия Асенова.

Програмата започна със знаменосци, носещи флаговете на България, Европейския съюз и това на образователната институция. Прозвуча химнът на Република България.

Директорът Камелия Асенова каза, че за нея е чест и привилегия да изпратят децата в Италия. Асенова отбеляза, че те са успели да преборят конкуренцията за място в българския състав.

„Вие успяхте, защото работихме в екип – училище, треньори, състезатели и родители. Благодаря на всички“.

Кметът Джоргов допълни, че всички са много горди, че толкова много млади таланти ще представят Самоков и България на това първенство. Той посочи, че едно от децата се обучава в Средно училище „Отец Паисий“, а останалите в Спортно училище „Никола Велчев“. Той пожела на всички деца да си изкарат прекрасно, защото това е голяма възможност и ако донесат медали ще има и официално посрещане.

Отец Георги пожела на децата много благополучие и Господ да им помага. Той припомни, че не е леко делото по пътя, по който са поели.

Красимир Матиканов каза пред БТА, че това е един от най-големите форуми. Той посочи, че през февруари Италия ще бъде домакин и на зимната Олимпиада в Милано-Кортина, а за тях е гордост, че толкова много деца от техния клуб ще заминат. Ски бегачите тръгват утре и се прибират в понеделник. Първенството ще бъде през почивните дни.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

МакДейвид удължи точковата си серия до 19 мача, Ойлърс победиха Чикаго

МакДейвид удължи точковата си серия до 19 мача, Ойлърс победиха Чикаго

  • 13 яну 2026 | 10:46
  • 260
  • 0
Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

  • 13 яну 2026 | 09:20
  • 870
  • 0
Тампа Бей с десета поредна победа, Торонто удари лидера в НХЛ Колорадо

Тампа Бей с десета поредна победа, Торонто удари лидера в НХЛ Колорадо

  • 13 яну 2026 | 09:14
  • 539
  • 0
14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското

14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското

  • 13 яну 2026 | 09:03
  • 569
  • 0
Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров

Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров

  • 13 яну 2026 | 08:51
  • 749
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 13 яну 2026 | 08:46
  • 556
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31448
  • 49
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 6542
  • 6
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 27029
  • 136
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 16709
  • 3
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 31437
  • 36
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 14205
  • 2