13 деца от Самоков ще представят България на детско световно първенство по ски бягане

Общо 13 ученици от Самоков ще представят България на престижното състезание по ски бягане за купа „Тополино“ в Италия. Събитието е определяно като неофициално световно първенство за деца. Дванадесет от младите атлети са част от спортен клуб Александър Логистик. Техен треньор е Красимир Матиканов, брат на ски бегача Марио Матиканов.

Три от децата са възпитаници на Начално училище „Станислав Доспевски“ – Мария Матиканова, Мартин Велинов и Мартин Андонов. Тримата състезатели бяха официално изпратени от учебното заведение. Водосвет отслужи отец Георги, а тържествени слова отправиха кметът на община Самоков Ангел Джоргов и директорът на училището Камелия Асенова.

Програмата започна със знаменосци, носещи флаговете на България, Европейския съюз и това на образователната институция. Прозвуча химнът на Република България.

Директорът Камелия Асенова каза, че за нея е чест и привилегия да изпратят децата в Италия. Асенова отбеляза, че те са успели да преборят конкуренцията за място в българския състав.

„Вие успяхте, защото работихме в екип – училище, треньори, състезатели и родители. Благодаря на всички“.

Кметът Джоргов допълни, че всички са много горди, че толкова много млади таланти ще представят Самоков и България на това първенство. Той посочи, че едно от децата се обучава в Средно училище „Отец Паисий“, а останалите в Спортно училище „Никола Велчев“. Той пожела на всички деца да си изкарат прекрасно, защото това е голяма възможност и ако донесат медали ще има и официално посрещане.

Отец Георги пожела на децата много благополучие и Господ да им помага. Той припомни, че не е леко делото по пътя, по който са поели.

Красимир Матиканов каза пред БТА, че това е един от най-големите форуми. Той посочи, че през февруари Италия ще бъде домакин и на зимната Олимпиада в Милано-Кортина, а за тях е гордост, че толкова много деца от техния клуб ще заминат. Ски бегачите тръгват утре и се прибират в понеделник. Първенството ще бъде през почивните дни.