Двама българи се класираха за финалите на СК по алпийски сноуборд в Австрия

Двама българи ще карат във финалите на поредния старт за Световната купа по алпийски сноуборд – паралелен слалом в Бад Гащайн, Австрия. След 11-то място в квалификацията при жените Малена Замфирова ще излезе на 1/8 финалите срещу Цубаки Мики, Япония, която е шеста в елиминациите.

При мъжете Александър Кръшняк влезе в топ 16 с 13-ти резултат. За място в топ 8 той ще кара срещу Андреас Промегер, Австрия. Радослав Янков бе първи на синьото трасе, но не завърши по червеното. Тервел Замфиров даде шесто време на червеното трасе, но в елиминацията завърши 22-ри и не продължава напред. Кристиан Георгиев е 38-и, а Петър Гергьовски е 47-и. Финалите от Бад Гащайн може да гледате на живо от 19,45 ч по Евроспорт 2.