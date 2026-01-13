Лавина погуби олимпийски медалист в сноуборда

Олимпийският медалист в сноубордя Уели Кестенхолц почина на 50-годишна възраст след инцидент във Валеските Алпи, съобщиха от швейцарската федерация по ски във вторник. Това се е случило в неделя, когато е паднала лавина на височина от около 2400 метра.

Полицията във Вале първоначално е съобщила за инцидента без да посочва името на Кестенхолц, като в засегнатата зона са били скиор и сноубордист.

Скиорът е успял да се измъкне, след което е бил спасен и откаран в болница, докато сноубордистът е отнесен от лавината.

Уели Кестенхолц спечели бронзово отличие в гигантския слалом по време на олимпийските игри през 1998 година в Нагано, Япония.

