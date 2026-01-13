МакДейвид удължи точковата си серия до 19 мача, Ойлърс победиха Чикаго

Конър МакДейвид даде две асистенции и удължи точковата си серия на рекордните в кариерата си 19 поредни мача, с което помогна за успеха на Едмънтън с 4:1 в залата на Чикаго. Зак Хайман завърши с гол и асистенция за успеха, а вратарят Стюърт Скинър парира 29 изстрела.

Connor McDavid picks up an assist to extend his personal-best point streak to 19 games. #Blackhawks pic.twitter.com/Za6vMisBFk — Charlie Roumeliotis (@CRoumeliotis) January 13, 2026

Носителят на Купа „Стенли“ Флорида спечели в залата на Бъфало с 4:3. Ей Джей Гриър реализира два пъти, а Картър Върхейги допринесе с три асистенции.

Вратарят Колтън Елис отрази 28 удара, но не успя да помогне достатъчно на домакините и те допуснаха едва втора загуба в последните си 15 мача.

Монреал триумфира в канадското дерби срещу гостуващия Ванкувър с 6:3. Защитникът Александър Карие вкара два пъти в един мач за първи път в кариерата си, Юрай Слафковски добави гол и две асистенции, а Канейдиънс спечели за девети път в 13 срещи.

DEUX BUTS. 20 SECONDES. ALEXANDRE CARRIER.



TWO GOALS. 20 SECONDS. ALEXANDRE CARRIER.#GoHabsGo pic.twitter.com/rmQms19l0H — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 13, 2026

Ванкувър, който е последен в лигата с едва 37 точки от 45 мача, допусна седмо поредно поражение.

Йеспер Брат и Ондржей Палат отбелязаха по две попадения, а Ню Джърси надделя над домакина Минесота с 5:2.