261% увеличение спрямо обикновен януарски уикенд за Игрите в Милано Кортина 2026

Посещението на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 рискува да се превърне в лукс, достъпен само за малцина. Анализът, проведен от Altroconsumo върху общите разходи за един олимпийски уикенд, очертава тревожна картина за феновете. Между настаняване, транспорт и входни билети за състезанията, разходите могат да достигнат астрономически суми.

Най-тежкото перо в бюджета безспорно е нощувката. В Кортина д’Ампецо – кралицата на олимпийските курорти – уикенд за двама души струва средно над 2000 евро, което представлява увеличение от 261% спрямо обикновен януарски уикенд. Валтелина не изостава - там разходите са около 1700 евро, но с най-драстичното поскъпване – 437% спрямо стандартните цени.

Различна е ситуацията в останалите домакински места. Вал ди Фиеме се движи около 500 евро, докато Милано се откроява като най-евтината опция с малко над 300 евро. Въпреки това и в тези дестинации цените се удвояват спрямо обикновен уикенд.

Сравнението между тризвездни хотели и Airbnb показва различна динамика според мястото. В Кортина частните апартаменти надхвърлят 3000 евро, оказвайки се по-скъпи от хотелите. Във Валтелина картината е обърната: хотелите надминават 2000 евро, докато Airbnb вариантите струват приблизително наполовина.

По отношение на транспорта има и малко по-добри новини - увеличенията спрямо януари 2026 г. са ограничени – между 4% и 7%. Абсолютните цени обаче остават високи. Пътуване от Милано до Кортина и обратно за двама струва 216 евро, от Рим – 338 евро, от Торино – 318 евро. Единственото изключение е Тирано във Валтелина, достъпно от Милано само за 50 евро.

Различията в тарифите предлагат възможности за спестяване - разликата между най-евтините и най-скъпите билети е средно 71%, като достига 164% по линията Венеция – Милано. Затова ранното резервиране се оказва ключово.

Отчетени са и аномалии при минималните цени по някои маршрути към Кортина: от Флоренция увеличението е 30%, от Рим – 27%, което прави по-трудно намирането на изгодни билети.

Достъпът до състезанията предлага широк ценови диапазон. Мачовете по хокей на лед в Милано са най-достъпни – под 100 евро за двама. Подобни цени важат и за биатлон, кърлинг и ски бягане. В другия край на спектъра са акробатичните ски и шорттрекът, които надхвърлят 300 евро, а фигурното пързаляне достига 560 евро за два билета.

Сумирайки всички разходи, картината е ясна - уикенд в Милано за хокей може да струва под 700 евро, докато присъствието на алпийски ски в Кортина вдига сметката над 2800 евро за двойка.

В сравнение с цените от август 2025 г. се отчита лек спад, вероятно заради по-слаб интерес от очакваното, но тарифите остават непосилни за повечето хора. Това е сигнал, който поставя въпроса за модела на достъпност на големите спортни събития.