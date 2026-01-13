Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. БФЛА вече е в социалните мрежи

БФЛА вече е в социалните мрежи

  • 13 яну 2026 | 14:57
  • 198
  • 0
БФЛА вече е в социалните мрежи

Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) прави важна стъпка в развитието на своята комуникация и официално стартира присъствието си в социалните мрежи – Instagram, Facebook и TikTok. С този ход федерацията цели да бъде по-близо до атлетите, клубовете, треньорите, партньорите и всички, които следят и обичат леката атлетика в България.

Дигиталната среда е неразделна част от съвременния спорт, а активното присъствие в социалните мрежи дава възможност за по-бърза, по-пряка и по-прозрачна комуникация. Чрез новите си канали БФЛА ще споделя актуална информация за състезания, резултати, инициативи и проекти, както и ще представя успехите, развитието и историите на българските атлети.

Социалните мрежи ще допринесат и за по-широката популяризация на леката атлетика, особено сред младите хора и подрастващите, като покажат спорта като достъпен, динамичен и вдъхновяващ. Освен това те ще улеснят обратната връзка с атлетическата общност и ще подпомагат изграждането на по-силно доверие и по-активен диалог.

С новото си дигитално присъствие БФЛА ще бъде по-видима както на национално, така и на международно ниво, която ще представя дейността си по модерен и адекватен на времето начин. В социалните мрежи последователите ще откриват не само официална информация, но и ексклузивно съдържание, кадри зад кулисите, интервюта и вдъхновяващи истории от света на леката атлетика.

БФЛА кани всички любители на спорта да последват новите ѝ профили в Instagram, Facebook и Tik Tok и да станат част от общност, която споделя ценностите на движението, постоянството и стремежа към развитие.

Facebook профил – Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation

Instagram профил – bfla.official

TikTok профил – bfla.official

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Лека атлетика

Шампион от маратона на Ню Йорк е със спрени права заради допинг

Шампион от маратона на Ню Йорк е със спрени права заради допинг

  • 13 яну 2026 | 14:24
  • 198
  • 0
Световен елит на 60 метра се събира в Стокхолм на 22 януари

Световен елит на 60 метра се събира в Стокхолм на 22 януари

  • 13 яну 2026 | 13:22
  • 402
  • 0
Япикино и Чекарели откриват сезона си в Анкона

Япикино и Чекарели откриват сезона си в Анкона

  • 13 яну 2026 | 13:09
  • 325
  • 0
Желаещите за участие в тазгодишния маратон "Розова долина" могат да се регистрират до 3 май

Желаещите за участие в тазгодишния маратон "Розова долина" могат да се регистрират до 3 май

  • 13 яну 2026 | 13:01
  • 476
  • 0
Нови дати на важни състезания в календара на БФЛА

Нови дати на важни състезания в календара на БФЛА

  • 12 яну 2026 | 17:33
  • 1116
  • 0
Самюел и Белайнех с впечатляващи победи в Хюстън

Самюел и Белайнех с впечатляващи победи в Хюстън

  • 12 яну 2026 | 15:20
  • 466
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

  • 13 яну 2026 | 14:53
  • 17193
  • 19
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 20706
  • 117
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 12416
  • 17
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 10775
  • 16
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 23683
  • 30
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 10794
  • 1