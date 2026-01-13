БФЛА вече е в социалните мрежи

Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) прави важна стъпка в развитието на своята комуникация и официално стартира присъствието си в социалните мрежи – Instagram, Facebook и TikTok. С този ход федерацията цели да бъде по-близо до атлетите, клубовете, треньорите, партньорите и всички, които следят и обичат леката атлетика в България.

Дигиталната среда е неразделна част от съвременния спорт, а активното присъствие в социалните мрежи дава възможност за по-бърза, по-пряка и по-прозрачна комуникация. Чрез новите си канали БФЛА ще споделя актуална информация за състезания, резултати, инициативи и проекти, както и ще представя успехите, развитието и историите на българските атлети.

Социалните мрежи ще допринесат и за по-широката популяризация на леката атлетика, особено сред младите хора и подрастващите, като покажат спорта като достъпен, динамичен и вдъхновяващ. Освен това те ще улеснят обратната връзка с атлетическата общност и ще подпомагат изграждането на по-силно доверие и по-активен диалог.

С новото си дигитално присъствие БФЛА ще бъде по-видима както на национално, така и на международно ниво, която ще представя дейността си по модерен и адекватен на времето начин. В социалните мрежи последователите ще откриват не само официална информация, но и ексклузивно съдържание, кадри зад кулисите, интервюта и вдъхновяващи истории от света на леката атлетика.

БФЛА кани всички любители на спорта да последват новите ѝ профили в Instagram, Facebook и Tik Tok и да станат част от общност, която споделя ценностите на движението, постоянството и стремежа към развитие.

Facebook профил – Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation

Instagram профил – bfla.official

TikTok профил – bfla.official

Следвай ни:

Снимки: Startphoto