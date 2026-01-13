Шампион от маратона на Ню Йорк е със спрени права заради допинг

Кениецът Алберт Корир, който през миналата година зае третото място в маратона на Ню Йорк, изпреварвайки Патрик Девър от Великобритания, е временно отстранен след положителна допинг проба.

Алберт Корир, победител в маратона на Ню Йорк през 2021 г., е със спрени състезателни права от Отдела за почтеност в леката атлетика (Athletics Integrity Unit).

31-годишният кениец, който пет пъти се е качвал на подиума в състезанието на 26.2 мили в "Голямата ябълка“, е дал положителна проба за забраненото вещество CERA.

CERA е акроним за "непрекъснат активатор на еритропоетиновия рецептор“ и представлява трето поколение еритропоетин (EPO).

Веществото е забранено от Световната антидопингова агенция (WADA), тъй като подобрява спортните постижения чрез увеличаване на производството на червени кръвни клетки. Това от своя страна повишава капацитета на кръвта да пренася кислород и подобрява издръжливостта.

CERA придоби световна известност, след като напредъкът в антидопинговата наука позволи на лабораториите да го откриват чрез сложни техники за кръвен анализ.

Трима колоездачи – Рикардо Рико, Мойсес Дуеняс и Мануел Белтран – дадоха положителни проби за веществото по време на Тур дьо Франс през 2008 г.

Корир е специалист в маратонското бягане и е участвал в 20 състезания на дистанция 26.2 мили, като е спечелил шест от тях и е записал 15 подиума.

Най-голямата му победа е на маратона в Ню Йорк през 2021 г., където Корир постигна време 2:08:22 и завърши с малко повече от минута преднина пред мароканеца Мохамед Ел Араби.

Корир се е качвал на подиума в Ню Йорк още четири пъти. Той постави личния си рекорд от 2:06:57 в изданието през 2023 г., когато завърши единствено зад действащия олимпийски шампион в маратона Тамират Тола.

Последното му класиране в челната тройка беше миналата година, когато завърши трети, изпреварвайки британеца Патрик Девър само с една секунда в „Голямата ябълка“.

Корир спечели маратона в Отава миналата година с време 2:08:22 и има победи също във Виена и Хюстън.