Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Монако се подсили с бранител от Лестър

Монако се подсили с бранител от Лестър

  • 13 яну 2026 | 14:04
  • 608
  • 0
Монако се подсили с бранител от Лестър

Монако, който е измъчван от контузии на основни футболисти, се реши на трансфера на белгийския защитник на Лестър Вут Фаес, съобщиха от клуба от Княжеството. 27-годишният белгийски национал премина в Лестър от френския Реймс през 2022, като тогава английският клуб плати за правата му 22 милиона евро. Сега той ще играе под наем в Монако до края на сезона, като в договора има и опция за откупуването му на стойност между 5 и 10 милиона евро в зависимост от представянето на играча.

През този сезон той е изиграл 854 минути за Лестър в Чемпиъншип, но редовно е викан от селекционера Рюди Гарсия в националния тим на Белгия. Монако бързаше да завърши сделката, за да може да разчита на Вут Фаес още този петък в мача срещу Лориен от Лига 1. В момента треньорът на Монако Себастиен Поконьоли може да разчита само на един здрав типичен централен защитник - Ерик Дайър, като Тило Керен е наказан, а Кристиан Мависа и Мохамед Салису са контузени.  

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:48
  • 10376
  • 12
Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид

Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:13
  • 11289
  • 4
Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

  • 13 яну 2026 | 13:04
  • 1100
  • 0
Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

  • 13 яну 2026 | 12:38
  • 860
  • 0
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 23568
  • 30
Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

  • 13 яну 2026 | 11:58
  • 2542
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

  • 13 яну 2026 | 14:53
  • 16987
  • 19
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 20581
  • 117
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 12373
  • 17
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 10714
  • 16
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 23568
  • 30
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 10738
  • 1