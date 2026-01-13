Монако се подсили с бранител от Лестър

Монако, който е измъчван от контузии на основни футболисти, се реши на трансфера на белгийския защитник на Лестър Вут Фаес, съобщиха от клуба от Княжеството. 27-годишният белгийски национал премина в Лестър от френския Реймс през 2022, като тогава английският клуб плати за правата му 22 милиона евро. Сега той ще играе под наем в Монако до края на сезона, като в договора има и опция за откупуването му на стойност между 5 и 10 милиона евро в зависимост от представянето на играча.

През този сезон той е изиграл 854 минути за Лестър в Чемпиъншип, но редовно е викан от селекционера Рюди Гарсия в националния тим на Белгия. Монако бързаше да завърши сделката, за да може да разчита на Вут Фаес още този петък в мача срещу Лориен от Лига 1. В момента треньорът на Монако Себастиен Поконьоли може да разчита само на един здрав типичен централен защитник - Ерик Дайър, като Тило Керен е наказан, а Кристиан Мависа и Мохамед Салису са контузени.

