Световен елит на 60 метра се събира в Стокхолм на 22 януари

  • 13 яну 2026 | 13:22
  • 175
  • 0
Световен елит на 60 метра се събира в Стокхолм на 22 януари

Атлети от световна класа ще премерят сили в спринта на 60 метра по време на турнира BAUHAUS Indoor-Galan в Стокхолм на 22 януари. Състезанието е част от сребърния тур на Световната атлетика в зала.

Световният и европейски шампион на 60 метра в зала Джеремая Азу ще открие международния си сезон именно на този турнир. Задачата му обаче става значително по-трудна, след като към стартовия списък беше добавен световният и олимпийски сребърен медалист на 100 метра от Ямайка Кишейн Томпсън.

"Това без съмнение ще бъде един от най-горещите дуели през този сезон в зала. Много сме горди, че успяхме да привлечем толкова голямо име като Кишейн Томпсън, особено предвид страхотната форма, в която се намира. Това е събитие, което не искате да пропускате“, заяви мениджърът на събитието Ян Ковалски.

Томпсън е шестият най-бърз спринтьор на 100 метра в историята с лично постижение от 9.75 секунди. Въпреки че 24-годишният атлет има само едно състезание в зала в кариерата си, той притежава впечатляващо време от 6.48 секунди на 60 метра, постигнато на открито през 2025 г.

Сред участниците са още бронзовият медалист от Европейското първенство на 100 метра през 2024 г. Ромел Глейв от Великобритания, както и европейските шампиони в зала от 2019 г. и 2023 г. – съответно Ян Волко и Самуеле Чекарели.

Предварително обявеният Хенрик Ларсон, който спечели сребро зад Азу на Европейското първенство в зала през 2025 г., се оттегля от участие поради контузия.

При жените на 60 метра основна атракция ще бъде друга представителка на Ямайка и световна сребърна медалистка на 100 метра Тина Клейтън, заедно със сестра си близначка Тиа. Двете бяха част и от щафетата на Ямайка на 4x100 метра, спечелила сребърни медали на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г.

В Стокхолм шведският рекордьор на 800 метра Андреас Крамер ще се изправи срещу двойния европейски шампион за юноши под 20 години Хакон Мое Берг от Норвегия в дисциплината 1500 метра.

Друг ключов сблъсък ще има в тласкането на гюле, където петата в света Фани Роос ще срещне силна международна конкуренция в лицето на носителката на световна титла в зала в зала Даниел Томас-Дод от Ямайка.

Снимки: Gettyimages

