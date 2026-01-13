Япикино и Чекарели откриват сезона си в Анкона

Популярни
  • 13 яну 2026 | 13:09
Европейската шампионка в скока на дължина в зала Лариса Япикино ще направи своя дебют за сезона на мемориала "Алесио Джованини“ в Анкона. Състезанието е част от Световния атлетически тур на закрито и ще се проведе на 17 януари.

23-годишната италианка спечели първата си голяма титла при жените, завоювайки златото на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г. Сега тя се надява на силен старт, който да постави основите на още един успешен сезон, изпълнен с медали.

Една от основните ѝ цели ще бъде Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г., където ще се стреми да подобри сребърния си медал от Рим 2024. В Анкона основна конкуренция на Япикино ще бъде националната рекордьорка на Египет Есраа Оуис.

Първото си състезание за 2026 г. ще направи и носителят на европейска европейска титла на 60 метра в зала Самуеле Чекарели. Италианският спринтьор ще се изправи срещу рекордьора на турнира Йенс Фернандес от Куба.

В дисциплината 200 метра ще се състезават Елиза Валенсин и Маргерита Кастелани, които бяха част от победната щафета на Италия на 4х100 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере 2025. Към тях ще се присъедини и италианската рекордьорка на 400 метра с препятствия Айомиде Фолорунсо.

В бягането на 400 метра при жените ще участва специалиската на 800 метра Елоиза Койро, която ще води италианското предизвикателство, както и словенката Анита Хорват, бронзова медалистка от европейско първенство в зала.

Сред участничките в тройния скок при жените е румънката Алексия Доспин, която спечели златен медал на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген през 2025 г.

Снимки: Gettyimages

