Монфис каза "сбогом" на Оклънд след загуба от Марожан

Защитаващият титлата си Гаел Монфис отпадна още в първия кръг на турнира в Оклънд, Нова Зеландия, три дни след като съпругата му Елина Свитолина спечели 19-ата си титла от WTA на същия корт.

39-годишният французин загуби със 7:5, 3:6, 4:6 от 26-годишния унгарец Фабиан Марожан в първият мач от прощалния му сезон.

Монфис спечели титлата в Оклънд през 2025 година и се пошегува със съпругата си Елина преди финала й в неделя, че е време и тя да спечели този турнир. Свитолина и Монфис са един от малкото съпрузи, които са държали титли на сингъл от ATP и WTA в един и същи турнир едновременно.

Champion à Auckland en 2025 : GAËL MONFILS 🏆



Championne à Auckland en 2026 : ELINA SVITOLINA MONFILS 🏆



🥰⭐️ pic.twitter.com/mBUkf9WYb1 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 11, 2026

Монфис започна силно в първия си турнир от септември, като спечели първия сет с брейк в 11-ия гейм. Той пласира 10 аса в мача. Монфис загуби първия си сервис гейм във втория сет и загуби сета с 3:6.

Bidding adieu to a legend, and the oldest champion in tournament history! @Gael_Monfils is honored by the #ASBClassic after his last appearance in Auckland. pic.twitter.com/Re5hiXhYt1 — Tennis TV (@TennisTV) January 13, 2026

Унгарецът постигна решаващия пробив при 5:4 и удържа, за да спечели мача точно след два часа игра.

Auckland farewells a legend 🫡



Fabian Maroszan knocks out defending champion Monfils 5-7, 6-3, 6-4 to reach the second round at the @ASB_Classic.#ASBClassic26 pic.twitter.com/3hQXj0ntHa — ATP Tour (@atptour) January 13, 2026

„Винаги е специално да играеш срещу Гаел. Той е легенда и страхотен играч“, каза Марожан след победата си.