Монфис каза "сбогом" на Оклънд след загуба от Марожан

  • 13 яну 2026 | 12:52
  • 238
  • 0
Монфис каза "сбогом" на Оклънд след загуба от Марожан

Защитаващият титлата си Гаел Монфис отпадна още в първия кръг на турнира в Оклънд, Нова Зеландия, три дни след като съпругата му Елина Свитолина спечели 19-ата си титла от WTA на същия корт.

39-годишният французин загуби със 7:5, 3:6, 4:6 от 26-годишния унгарец Фабиан Марожан в първият мач от прощалния му сезон.

Монфис спечели титлата в Оклънд през 2025 година и се пошегува със съпругата си Елина преди финала й в неделя, че е време и тя да спечели този турнир. Свитолина и Монфис са един от малкото съпрузи, които са държали титли на сингъл от ATP и WTA в един и същи турнир едновременно.

Монфис започна силно в първия си турнир от септември, като спечели първия сет с брейк в 11-ия гейм. Той пласира 10 аса в мача. Монфис загуби първия си сервис гейм във втория сет и загуби сета с 3:6.

Унгарецът постигна решаващия пробив при 5:4 и удържа, за да спечели мача точно след два часа игра.

„Винаги е специално да играеш срещу Гаел. Той е легенда и страхотен играч“, каза Марожан след победата си.

