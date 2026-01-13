Монфис каза "сбогом" на Оклънд след загуба от Марожан

Защитаващият титлата си Гаел Монфис отпадна още в първия кръг на турнира в Оклънд, Нова Зеландия, три дни след като съпругата му Елина Свитолина спечели 19-ата си титла от WTA на същия корт.
39-годишният французин загуби със 7:5, 3:6, 4:6 от 26-годишния унгарец Фабиан Марожан в първият мач от прощалния му сезон.
Монфис спечели титлата в Оклънд през 2025 година и се пошегува със съпругата си Елина преди финала й в неделя, че е време и тя да спечели този турнир. Свитолина и Монфис са един от малкото съпрузи, които са държали титли на сингъл от ATP и WTA в един и същи турнир едновременно.
Монфис започна силно в първия си турнир от септември, като спечели първия сет с брейк в 11-ия гейм. Той пласира 10 аса в мача. Монфис загуби първия си сервис гейм във втория сет и загуби сета с 3:6.
Унгарецът постигна решаващия пробив при 5:4 и удържа, за да спечели мача точно след два часа игра.
„Винаги е специално да играеш срещу Гаел. Той е легенда и страхотен играч“, каза Марожан след победата си.