Георги Петров с 8 точки, Нанси с 8-и успех във Франция

Българският волейболист Георги Петров и неговият отбор Гран Нанси записаха 8-и успех в Ligue B Masculine.

Георги Петров и съотборниците му от Нанси се наложиха като гост над Шалон с 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:22) в мач от 14-ия кръг.

Георги Петров влезе в игра във втория гейм, остана на игрището до края на мача и реализира 8 точки (47% ефективност в атака, 45% перфектно и 55% позитивно посрещане - +6).

Джейкъб Стийл заби 25 точки (1 ас, 3 блока),

А Тимур Цмокало добави 20 точки (1 блок) за Нанси.

Сирил Льору бе най-резултатен за Шалон с 24 точки.

Гранд Нанси е 5-и във временното класиране с актив от 23 точки (8 победи, 5 загуби).