  • 14 март 2026 | 22:34
ВАСК и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за титлата във Висша лига - жени

Зрелищни полуфинални двубои предложи финалният турнир на "Demax+" Висша лига - жени, който се провежда в зала "Дунав" в Русе. След два драматични сблъсъка станаха ясни отборите, които ще се изправят един срещу друг в битката за титлата - ВАСК и домакините от Любо Ганев-Автосвят.

В първия полуфинал ВАСК постигна ценен обрат срещу Спартак (Варна) и се наложи с 3:1 (25:23, 26:28, 27:25, 25:18), за да се превърне в първия финалист в турнира.

Във втория полуфинал домакините от Любо Ганев-Автосвят също преминаха през сериозно изпитание, но успяха да елиминират Локомотив (София) след петгеймов трилър - 3:2 (24:26, 19:25, 25:15, 25:23, 15:10).

Така утре (15 март) програмата на финалния турнир продължава с двубоя за 3-ото място между Локомотив (София) и Спартак (Варна), който започва в 12,30 часа. Големият финал за титлата между Любо Ганев-Автосвят и ВАСК е с начален час 14,30. И двата двубоя ще бъдат излъчени на живо в YouTube канала на БФВолейбол.

Снимки: БФВолейбол

