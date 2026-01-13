Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джейлън Браун отнесе глоба заради коментар за съдийството

Джейлън Браун отнесе глоба заради коментар за съдийството

  • 13 яну 2026 | 11:08
  • 414
  • 0
Джейлън Браун отнесе глоба заради коментар за съдийството

Звездата на Бостън Селтикс Джейлън Браун беше глобен с 35 000 долара от НБА заради коментарите си след загубата от Сан Антонио Спърс в събота. 29-годишното крило се оплака пред медиите след мача, заявявайки, че съдийството е било противоречиво. Бостън получи четири наказателни удара в двубоя срещу 20 за Сан Антонио.

“Ще приема глобата на този етап. Мисля, че са силен отбор в защита, но не са чак толкова добри. Надявам се някой да извади клиповете, защото е едно и също всеки път, когато играем срещу добър отбор. Сякаш отказват да свирят нарушения за нас, а за другите ги дават само за докосване”, каза Браун, цитиран от ESPN.

“Тръгвам към коша. Физически здрав съм. Не падам за нарушения. Не се пазя от контакт. Изправям се. Атлетичен съм, но това явно не е от значение. Няма никаква последователност при вземането на решения. Просто ми връчете глобата”, добави той.

Джейлън Браун дори се обърна към съдията на мача Къртис Блеър поименно.

“Къртис, както и всички други съдии, бяха ужасяващи тази вечер. Не ми пука. Могат да ме глобяват, колкото си искат. Но е лудост. Бесен съм на съдийството днес”, заяви американецът веднага след срещата.

Индиана излъга Бостън, Сиакам герой за Пейсърс
Индиана излъга Бостън, Сиакам герой за Пейсърс

Браун е четирикратен участник в Мача на звездите и е сред най-добрите в НБА през настоящата кампания с 29,5 точки, 6,4 борби и 5.0 асистенции средно на двубой. Крилото на Селтикс трябва да компенсира отсъствието на звездния си партньор Джейсън Тейтъм, който е аут за целия или голяма част от сезона, след като беше опериран за контузия в ахилеса.

Бостън заема третата позиция в Източната конференция с баланс от 24-15.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

  • 12 яну 2026 | 22:51
  • 2136
  • 0
Рилски спортист сменя залата за мача с Берое Стара Загора

Рилски спортист сменя залата за мача с Берое Стара Загора

  • 12 яну 2026 | 22:28
  • 1360
  • 1
Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

  • 12 яну 2026 | 22:25
  • 730
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 22:04
  • 742
  • 1
Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

  • 12 яну 2026 | 21:49
  • 1092
  • 0
Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 20:52
  • 8013
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 7850
  • 64
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 5373
  • 5
Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 10785
  • 15
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 1607
  • 1
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 34303
  • 46
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 14033
  • 6