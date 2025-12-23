Пирин (ГД) ще играе 4 контроли

Популярни
  • 23 дек 2025 | 11:59
  • 305
  • 0
Представителният отбор на Пирин (Гоце Делчев) стартира зимна подготовка на 12 януари. Тогава старши треньорът Радослав Джугданов ще изведе футболистите на първа тренировка за новата 2026 година.

Подготовката ще премине изцяло при местни условия, като на този етап са договорени 3 сигурни контроли. Първата е на 24 януари срещу ФК Банско, а останалите са срещу ФК Кюстендил и Пирин (Разлог), като се търси противник за още една проверка.

ПРОГРАМА

12 януари, Първа тренировка
24 януари, Пирин (ГД) – ФК Банско
31 януари, Пирин (ГД) – ФК Кюстендил
4 февурари, Пирин (ГД) – Пирин (Разлог)
7 февруари, Търси се противник

Много вероятно е сезонът за Пирин (Гоце Делчев) да започне на 14 февруари с отложения мач срещу ОФК Костинброд.

Пролетният дял на сезона стартира на 21 февруари, в който гоцеделчевци гостуват на дубъла на Септември (София).

