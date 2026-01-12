Пирин оцеля в 5-геймова драма в Русе

Волейболистите на Пирин (Разлог) стартираха с драматична победа пролетния полусезон на Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим надделя като гост над Дунав (Русе) с 3:2 (27:29, 25:23, 25:23, 17:25, 15:11) в двубой от 12-и кръг, изигран в крайдунавския град.

Така разложани заемат шестата позиция със 17 точки (6 победи, 5 загуби), русенци са десети с 5 точки (1 победа, 10 загуби).

В следващия кръг Пирин среща Левски София, на 23 януари (петък). Дунав се изправя срещу Дея спорт (Бургас) ден по-късно.

Домакините стартираха с преднина (4:2), след което играта продължи равностойно. Постепенно воденият от Пламен Христов тим си върна водачеството, но в ключовите моменти (19:15) гостите намалиха изоставането си. В следващите минути разликата бе стопена докрай (23:23), битката продължи и русенци наложиха волята си след четири геймбола.

В следващите две части волейболистите от Югозапада имаха превес и обърнаха резултата в своя полза, успявайки и да поведат в резултата.

Решителната четвърта част показа съвсем различно лице на домакините, които бяха пълен хегемон. Така мачът влезе в тайбрек.

Там играта бе на амплитуди, ролите се разменяха, но в крайна сметка тимът от Разлог надделя и се поздрави с успеха.

За Най-полезен играч бе определен Любомир Агонцев.

Най-резултатен бе Мариян Наков с 20 точки (3 блокади). С 13 точки се отчете Златко Кьосев (1 ас