  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. MAX FIGHT обявиха готовност да организират Саруханян - Вергиев

MAX FIGHT обявиха готовност да организират Саруханян - Вергиев

  • 12 яну 2026 | 19:31
  • 490
  • 0
MAX FIGHT обявиха готовност да организират Саруханян - Вергиев

Президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов обяви, че организацията е готова да домакинства на двубой между Марио Вергиев и Григор Саруханян. Датата? В началото на март. Конфликтът между Григор Саруханян и Марио Вергиев избухна на боксовата галавечер BFC във Видин. По време на главния двубой между Мартин Марков и Иван Николов - Вакича напрежението между ъглите прерасна в сблъсък на ринга. Саруханян се качи при размяна на реплики, последва го Вергиев (треньор на Вакича) и се стигна до юмруци и прекратяване на срещата.

Саруханян обяви благотворителна галавечер, на която да се изправи срещу Вергиев, а хонорарите на двамата боксьори да бъдат дарени за кампанията за набиране за средства за лечението на Емил Ангелов. Вергиев отказа да участва на "чужд терен" и поиска битката да е в MAX FIGHT. Саруханян прие, но с условие - 50 000 лв. хонорар, които да отидат за благотворителност.

"Понеже това е доста рисков мач с много повече личен, а не спортен характер, а MAX FIGHT се целим не в улични и лични мотиви, а гоним спортно бъдеще на състезателите. И двамата са с вече бенефисен характер в кариерите си. Харесва ми идеята да решат спора си на ринга с благотворителен характер", споделя Любен Джубрилов пред mma.bg.

Джубрилов предлага различна формула от исканите от Саруханян 50 000 лв.: 

По 5 000 лв. дарение от хонорарите на всеки от двамата бойци (подсигурени от организатора)

Процент от продадените билети за каузата

Търг и кутия за набиране на средства за Емил Ангелов

Публичен анонс за набиране на средства, като източници твърдят, че вече има интерес от няколко бизнесмена да се включат със средства

"Искам 100% гаранции от тях, лично подписани, за да ги покажем на обществото, че гарантират за поведението на почитателите си. Да призоват публично и да гарантират спокойствие в залата за провеждане на една атрактивна за феновете галавечер," добавя Джубрилов.

