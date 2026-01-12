Новият мениджър на Челси вече подготвя тима преди сблъсъка с Арсенал

Новият мениджър на Челси Лиъм Росиниър проведе първата си тренировка начело на тима, съобщиха от клуба. 41-годишният треньор изведе своите възпитаници на базата на лондончани в Кобъм, а първият му двубой начело на тима ще бъде полуфиналната среща от Карабао къп срещу Арсенал. Междувременно от “сините” официално оповестиха, че Калъм Макфарлън ще се присъедини към щаба на новия треньор и напуска досегашната си роля на наставник на тима до 21 години на лондончани.

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Макфарлън бе начело на Челси в ролята си на временен мениджър в два двубоя, при равенството с Манчестър Сити и при поражението от Фулъм, а сега се присъединява към щаба на Росиниър след разговор между двамата. 37-годишният наставник ще бъде първи асистент, в сред помощниците на новия силен човек при “сините” ще бъдат Калифа Сисе и Джъстин Уокър, които пристигат заедно с него от Страсбург. Бернардо Куева ще бъде треньор по статичните положения, Бен Робъртс ще се занимава с вратарите на клуба, а Бен Уорнър ще бъде анализатор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages