Хамзат Чимаев предизвика Алекс Перейра за двубой в Белия дом

Хамзат Чимаев е по петите на Алекс Перейра и е твърдо решен да се изправи срещу него в октагона.

Не е тайна, че Чимаев иска да се бие с Поатан с възможността да спечели титлата на UFC в полутежка категория и да стане шампион в две дивизии. Чимаев публично е предизвиквал Перейра няколко пъти, като наскоро заяви пред ESPN, че бразилецът „бяга“ от потенциален сблъсък.

В понеделник Чимаев продължи кампанията си, като написа в Туитър: „Хайде в Белия дом. Не се притеснявай, ще те довърша бързо, Перейра.“

Перейра, който в момента е в своя втори период като шампион в категория до 93 килограма, все още не е отговорил. Наскоро обаче той намекна, че е малко вероятно да се бие на историческата галавечер в Белия дом, пишейки в социалните мрежи: „Изглежда, че Белият дом е НЕВЪЗМОЖЕН!!!“. Перейра не е отсъствал дълго, след като си върна титлата с нокаут в първия рунд над съперника си Магомед Анкалаев на UFC 320 през октомври.

През изминалия август Чимаев най-накрая завърши дългоочакваното си изкачване към златото на UFC, побеждавайки Дрикус дю Плеси в едностранен двубой на UFC 319, за да стане шампион в средна категория. С тази победа той подобри статистиката си на 15-0 и сега иска да добави Перейра към впечатляващия си списък с победи, който включва дю Плеси и бившите шампиони Робърт Уитакър и Камару Усман.

„Всички бразилски фенове, кажете на това момче, ако не го е страх, да се бие“, добави по-късно Чимаев.

Галавечерта UFC Белия дом е предварително насрочена за 14 юни, преди 250-ата годишнина от Декларацията за независимост на САЩ през юли. Все още няма официално обявени двубои за събитието.