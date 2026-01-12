Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Нови дати на важни състезания в календара на БФЛА

Нови дати на важни състезания в календара на БФЛА

  • 12 яну 2026 | 17:33
  • 115
  • 0
Нови дати на важни състезания в календара на БФЛА

Българска федерация лека атлетика обяви няколко промени в спортния календар съобразени с промени в датите на международните състезания. Първата голяма промяна в календара на Балканската атлетика е отпадането на балканския шампионат в зала за юноши и девойки под 20 години на 14 февруари, но седмица по-късно (21 февруари) ще бъде балканският шампионат за мъже и жени в зала. Мястото на това състезание е атлетическата зала в Белград, Сърбия.

Балканският шампионат за мъже и жени, който бе насрочен за юли във Волос (Гърция), ще бъде на 20-21 юни отново на същото място.

Това ще доведе и до промяна в националния ни шампионат за мъже и жени, който бе обявен за тази дата, но тепърва ще се реши кога, като вероятната дата ще бъде в края на юли.

Балканският шампионат по крос-кънтри, който бе плануван за 7 ноември в българския град Койнаре, се мести седмица по-късно - на 14 ноември.

Балканските шампионати за юноши и девойки под 18 години и юноши и девойки под 20 години ще бъдат съответно на 4 юли в Ново место (Словения) и 11 юли в Крайова (Румъния).

Националният шампионат по трейл бягания в Пловдив ще бъде на 29 март – ден по-късно от обявената първоначална дата 28 март.

Специализираният турнир по хвърляния “Цветанка Христова“ в София също сменя дата си от 24 април на 21 април, а турнирът по шосейни бягания в Созопол ще бъде два дни – 4-5 април в рамките “Созопол рън“ с лицензирани трасета на 1 миля, 5 км, 10 км и полумаратон.

Международният турнир “Самарско знаме“ в Стара Загора също е с нова дата – 3 юни.

