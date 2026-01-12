Популярни
Представители на една от най-утвърдените европейски школи пристигат в София

  • 12 яну 2026 | 16:24
  • 227
  • 0
Представители на една от най-утвърдените европейски школи пристигат в София

Представители на една от най-утвърдените европейски баскетболни школи - тази на литовския Жалгирис, ще гостуват през следващия уикенд в София, съобщават от домакина БУБА Баскетбол.

Отборът до 16-годишна възраст на школата, произвела играчи като Арвидас Сабонис, Шарунас Ясикевичус, Донатас Мотеюнас и много други, ще се включи в мачовете от Група В на поредния турнир от Европейската младежка баскетболна лига.

БУБА по традиция приема турнир от състезанието, а мачовете предстоят от 15 до 18 януари в зала "Триадица".

Домакините ще премерят сили с Жалгирис в събота (17 януари) от 18:10 часа.

Преди това тимът на БУБА Баскетбол ще открие надпреварата в четвъртък (15 януари) от 14:00 часа срещу турския Академи Истанбул.

За петък (16 януари) е предвиден двубой на БУБА срещу полския Джики от Варшава, който започва в 14:30 часа, а в последната си среща столичани ще излязат срещу шведския Фрайшусет от 14:00 часа в неделя (18 януари).

