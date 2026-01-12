Фен на Ница: В Ман Юнайтед се случва същото, каквото при нас, Ратклиф е напълно некомпетентен

Шефът на привържениците на Ница Соланж Клод излезе с много остра критика към собственика на клуба сър Джим Ратклиф, посочвайки, че е напълно некомпетентен във футболно отношение. Фенът сподели, че съчувства на милионите хора, подкрепящи Манчестър Юнайтед, защото вижда, че на “Олд Трафорд” се случва същото, което вече Ратклиф е направил с клуба от френската Ривиера.

“Ратклиф може и да е експерт в химическата индустрия, но вече показа, че нищо не разбира от футбол. Той е напълно некомпетентен. Разбирам напълно как се чувстват феновете на Манчестър Юнайтед. Това, което прави с техния клуб сега, вече го направи с нашия. Той ни купи за 100 милиона евро през 2019 година и обеща да се конкурираме с ПСЖ за европейските турнири, но има отбори от неделната лига, които играят по-добър футбол от нашия. И чия е вината за това? Той ни вкара в Европа, но резултатът е, че сме на дъното на Лига Европа, след като загубихме и шестте си мача в турнира. Станахме за посмешище, а не помогна и фактът, че бяха продадени някои от най-добрите ни играчи, без да бъдат заменени,” започна критиката си Клод, но не спря до тук.

Флетчър: Манчестър Юнайтед ще се стреми да спечели ФА Къп, не съм говорил с Ратклиф

Феновете на Ница влязоха в открит конфликт с ръководството и футболистите на тима, стигайки дори до физическа саморазправа през декември след поредното поражение в Лига Европа. Няколко седмици по-късно пък наставникът на тима напусна.

“Те не бяха наши членове, а ултраси, на които им е забранено да пътуват с клуба. Ние сме по-разумни хора, но сме на предела на силите си. Превърнахме се в клоуните на Европа - за посмешище, защото Ратклиф не е привлякъл нови играчи, дори един или двама от Юнайтед. Цялото нещо е пълно фиаско. Сега се страхуваме да не изпаднем, защото това ще бъде края на клуба. Имаше много оптимизъм, когато Ратклиф дойде и назначи брат си за шеф на клуба. Боб бе първият, който трябваше да ни ръководи. Не се задържа дълго, нито пък Дейв Брейлсфорд, колоездачът, чиято силна страна определено не е футбола. Това обобщава целия подход. Сега начело на Ница са хора от миналото. Чувам, че това, което става в Юнайтед, е подобно. Ратклиф не е свикнал да губи пари с бизнеса си, но ще се наложи, тъй като ни обезцени толкова много,” завърши критиката си Соланж Клод.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages