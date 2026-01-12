Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  3. МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

  • 12 яну 2026 | 15:38
  • 272
  • 0
МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

Международният олимпийски комитет отхвърли възможността за изключване на американските спортисти от Зимните игри в Милано и Кортина д'Ампецо следващия месец след военната операция във Венецуела.

“МОК не може да се намесва пряко в политически въпроси или конфликти между държави, тъй като те са извън нашата компетентност. Това е в сферата на политиката. Нашата роля е да гарантираме, че спортистите могат да участват в Олимпийските игри, независимо откъде идват“, се казва в изявление на МОК за ДПА.

В началото на януари американските военни атакуваха цели във венецуелската столица Каракас и задържаха лидера Николас Мадуро. Той беше доведен в САЩ, където е изправен пред съдебен процес за предполагаеми престъпления, свързани с наркотици. Впоследствие имаше спорадични призиви МОК да санкционира САЩ по подобен начин, както руските и беларуски спортисти заради войната на Русия в Украйна.

Както и на летните олимпийски игри в Париж 2024 спортистите от Русия и Беларус могат да участват на Зимните олимпийски игри в Италия от 6 до 22 февруари само под неутрален флаг и без химн, при условие че са допуснати от съответните световни федерации. Руските и беларуските отбори, например по хокей на лед, са наказание и не могат да се включат в най-голямото спортно събитие.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано Кортина 2026

Банско приема най-важния старт в сноуборда

Банско приема най-важния старт в сноуборда

  • 12 яну 2026 | 10:19
  • 3156
  • 2
Лора Христова зае 44-о място в преследването в Оберхоф, сестрите Йоберг заедно на подиума

Лора Христова зае 44-о място в преследването в Оберхоф, сестрите Йоберг заедно на подиума

  • 11 яну 2026 | 17:01
  • 1078
  • 0
Алберт Попов записа второто си най-добро класиране за сезона

Алберт Попов записа второто си най-добро класиране за сезона

  • 11 яну 2026 | 15:43
  • 19473
  • 24
Норвегия спечели мъжката щафета от Световната купа в Оберхоф, България с дисквалификация

Норвегия спечели мъжката щафета от Световната купа в Оберхоф, България с дисквалификация

  • 11 яну 2026 | 14:40
  • 1760
  • 2
Иля Малинин завоюва четвърта поредна титла на първенството на САЩ

Иля Малинин завоюва четвърта поредна титла на първенството на САЩ

  • 11 яну 2026 | 12:13
  • 870
  • 3
Този път Одермат не допусна изненада и спечели пета поредна победа в Аделбоден

Този път Одермат не допусна изненада и спечели пета поредна победа в Аделбоден

  • 10 яну 2026 | 15:37
  • 4634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 2521
  • 1
Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 27527
  • 19
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 25798
  • 92
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 11213
  • 9
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 3588
  • 1
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 4162
  • 6