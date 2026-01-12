Ивона Йорданова направи шампионски дебют на петобой

Българска федерация лека атлетика поднови националните шампионати по многобой, а първите шампиони при момичетата и девойките бяха излъчени на 11 януари. При момичетата под 16 години завършиха 25 атлетки, а най-много точки набра Ивона Йорданова (Енерджи – Пловдив) – 304. Йорданова, която бе победителка в генерално класиране на веригата “А1 атлетика за младежи“ през 2024-та, оглави две дисциплини – 60 м с препятствия – 9.38 и скок височина – 1.47, а на скок дължина докосна петия метър с 4.92.

Сребърната позиция бе за Никол Асенова (Локомотив София – Никола Карапетров) с 282 точки и 4.98 на скок дължина 1:46.09 на 600 м.

Анна-Мари Стойчева (ЦСКА) зае третото място със силен резултат на гюле – 10.58 и на скок дължина 4.75.

Шампионката Ивона получи и лавров венец от Любомира Бръмбарова – нейна треньорка и председател на комисията по многобой към БФЛА.

Снимка и текст: atletikabg.com