Банско приема елита на световния сноуборд
Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-ви сезон в НХЛ

  • 12 яну 2026 | 10:30

  • 12 яну 2026 | 10:30
  • 331
  • 1
Александър Овечкин се отличи с гол и асистенция, но това не помогна на Вашингтон да избегне загубата с 2:3 при гостуването на Нешвил в мач от Националната хокейна лига.

Овечкин откри резултата при числен превес в 5:56 минута на двубоя и така достигна границата от поне 20 отбелязани гола във всеки един от 21-те си сезона в лигата. Така той излезе еднолично на второто място по този показател в историята, като изостава само с един сезон от лидера Горди Хоу. Попадението беше и рекордно 917-о за руския нападател в НХЛ.

Роман Йоси завърши с попадение и две асистенции, а Стивън Стамкос добави гол и асистенция за успеха на Нешвил.

Лидерът в Тихоокеанската дивизия Вегас спечели убедително с 7:2 срещу домакина Сан Хосе. Чешкият нападател Томаш Хертл записа рекордните в кариерата си 5 точки в един мач, след като вкара два пъти и даде още три асистенции. Джак Айхел добави две попадения, а Павел Дорофеев допринесе с гол и две асистенции за четвъртата поредна победа на отбора.

Дмитри Воронков реализира при числен превес в 61-ата секунда на продължението и донесе победата на Кълъмбъс с 3:2 в залата на Юта. С това гостите прекъснаха поредица от четири загуби.

Виктор Арвидсон вкара в 11:00 минута на мача, а Йонас Корписало отрази всичките 27 удара при успеха на Бостън над гостуващия Питсбърг с 1:0. Така Корписало не допусна гол за първи път през сезона („шътаут“) и за осми път в кариерата си. Домакините постигнаха пети успех в последните си шест мача.

Танър Питърсън се разписа в 6:17 минута на третия период, а Уинипег стигна до обрат от 2:3 до 4:3 срещу гостуващия Ню Джърси.

