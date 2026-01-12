Виктория-Варна с 1-2 на седмобой при юношите под 18 години

Състезателите на атлетически клуб Виктория-Варна Стилиян Атанасов и Никола Райчев са първи и втори в двудневната надпревара (10-11 януари) на националния шампионат по седмобой в зала “Фестивална“ в София.

Атанасов спечели титлата с 3581 точки, а резултати му на отделните дисциплини са: 60 м – 7.43, скок дължина – 5.92, гюле – 8.34, скок височина – 1.67, 60 м с препятствия – 8.98, овчарски скок – 2.45 и 1000 м – 3:29.87.

Съотборникът му Райчев е втори със сбор от 3390 точки, въпреки че не записа успешен опит на овчарски скок.

Бронзов медал за клуб „Спартак“ – Стара Загора заслужи Иво Макелрой (Спартак – Стара Загора) с 3309 т.

Единадесет атлети завършиха надпревара в тази възраст.

Шампионът получи и лавров венец от председателят на комисията по хвърляния и многобой Любомира Бръмбарова.

Снимка и текст: atletikabg.com