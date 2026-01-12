Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Банско приема елита на световния сноуборд
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Виктория-Варна с 1-2 на седмобой при юношите под 18 години

Виктория-Варна с 1-2 на седмобой при юношите под 18 години

  • 12 яну 2026 | 10:25
  • 174
  • 0
Виктория-Варна с 1-2 на седмобой при юношите под 18 години

Състезателите на атлетически клуб Виктория-Варна Стилиян Атанасов и Никола Райчев са първи и втори в двудневната надпревара (10-11 януари) на националния шампионат по седмобой в зала “Фестивална“ в София.

Атанасов спечели титлата с 3581 точки, а резултати му на отделните дисциплини са: 60 м – 7.43, скок дължина – 5.92, гюле – 8.34, скок височина – 1.67, 60 м с препятствия – 8.98, овчарски скок – 2.45 и 1000 м – 3:29.87.

Съотборникът му Райчев е втори със сбор от 3390 точки, въпреки че не записа успешен опит на овчарски скок.

Бронзов медал за клуб „Спартак“ – Стара Загора заслужи Иво Макелрой (Спартак – Стара Загора) с 3309 т.

Единадесет атлети завършиха надпревара в тази възраст.

Шампионът получи и лавров венец от председателят на комисията по хвърляния и многобой Любомира Бръмбарова.

Снимка и текст: atletikabg.com

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Ага и Волде защитиха титлите си на маратона в Сямън

Ага и Волде защитиха титлите си на маратона в Сямън

  • 11 яну 2026 | 21:05
  • 867
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън е решена да остане пред Ша'Кари Ричардсън и Джулиън Алфред

Мелиса Джеферсън-Уудън е решена да остане пред Ша'Кари Ричардсън и Джулиън Алфред

  • 11 яну 2026 | 20:42
  • 836
  • 0
Грант Холоуей се завръща в Мадрид за ново предизвикателство

Грант Холоуей се завръща в Мадрид за ново предизвикателство

  • 11 яну 2026 | 20:13
  • 703
  • 0
Историята се повтаря: Киплимо отново надви Арегауи за световната титла по крос-кънтри

Историята се повтаря: Киплимо отново надви Арегауи за световната титла по крос-кънтри

  • 11 яну 2026 | 19:44
  • 580
  • 0
Джес Хъл донесе световната титла на Австралия в смесената щафета по крос-кънтри

Джес Хъл донесе световната титла на Австралия в смесената щафета по крос-кънтри

  • 11 яну 2026 | 19:29
  • 2310
  • 0
Олимпийската шампионка Огунлейе ще се изправи срещу Джаксън в Нордхаузен

Олимпийската шампионка Огунлейе ще се изправи срещу Джаксън в Нордхаузен

  • 11 яну 2026 | 19:18
  • 695
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 10300
  • 4
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 74659
  • 1005
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 1307
  • 2
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 4432
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 4679
  • 0
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

  • 11 яну 2026 | 23:47
  • 34542
  • 19