Банско приема елита на световния сноуборд
Първият национален шампион за 2026-а година е от Бургас

  • 12 яну 2026 | 10:20
Първият национален шампион за 2026-а година е от Бургас

Националният шампионат на петобой в зала за момчетата под 16 години бе на 10 януари в зала “Фестивална“ в София. Виктор Загорчев (Вая 94 – Бургас) спечели надпреварата с 381 точки.

Резултатите на Виктор в различните дисциплини бяха: 60 м с препятствия – 9.34, скок дължина – 5.70, гюле – 9.54, скок височина – 1.76 и 800 м – 2:20.66. Загорчев оглави класирането на скок дължина, скок височина и 800 м.

Александър Иванов (Ивайло Младенов – Враца) е втори с 340 точки като той бе най-силен на 60 м с препятствия – 8.98.

Бронзовият медал заслужи Виктор Мухчиев (Тийм Клявков – Пловдив), който завърши само на точка след втория с 339 точки.

Петнадесет атлети от осем града завършиха състезанието в тази възраст.

Снимка и текст: atletikabg.com

