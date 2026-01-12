Популярни
Банско приема елита на световния сноуборд
  • 12 яну 2026 | 10:10
  • 191
  • 0
Добрев победи Райков и Враголомски на седмобой

Най-качественото състезание в националния шампионат по многобой на 10-11 януари бе при юношите под 20 години с участието на Ангел Райков (Европул – Бургас), Давид Добрев (Атлетика 2012 – Велико Търново) и Явор Враголомски (Локомотив София – Никола Карапетров).

Райков започна състезанието с амбиции за над 5000 точки със 7.20 на 60 м, 6.53 в скока на дължина, 10.92 на гюле и 1.88 на скок височина в първия ден (10 януари) на състезанието.

Добрев бе близо до него със 7.30-6.10-12.20-1.88, а двамата бяха почти равни в първата дисциплина във втория ден (11 януари) 60 м с препятствия – 8.52 срещу 8.54 за Райков.

Шампионът получи и лавров венец от председателят на комисията по хвърляния и многобой Любомира Бръмбарова.

Състезанието се реши в овчарския скок, където Райков не успя да запише успешен опит, а Враголомски доведе личния си рекорд до 3.55.

На 1000 м Ангел бе убедително първи с 2:52.49, но това не можа да компенсира загубата на точки от овчарския скок и с 4335 той остана втори, а Добрев взе титлата с 4523 точки и 3:02.80 на 1000 м.

Враголомски постигна 3:00.40 на 1000 м и събра 4205 точки за бронза.

Снимка и текст: atletikabg.com

